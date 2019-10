«A mí el teatro me ha colocado en el mundo y en la vida, sin duda» Mikel Sarriegi, con sus alumnas detrás, preparado para empezar una de sus clases de teatro en Hondarribia. / F. DE LA HERA Hace 25 años que descubrió las artes escénicas y ahora, con varias obras a su espalda, tiene su propia compañía y es profesor de teatro Mikel Sarriegi Al teatro se llega con 'Astrolabium' YLENIA BENITO BIDASOANDV@GMAIL.COM Domingo, 20 octubre 2019, 00:50

Hoy vamos a buscar estrellas. Una al menos. No vamos a mirar al cielo, pero sí vamos a utilizar un astrolabio. ¡Ahí hay una! Mikel Sarriegi, así se llama la estrella que nos ubica y coloca en un lugar determinado. Las coordenadas nos llevan al teatro. Allí, sobre el escenario y tras el telón, se encuentra nuestra estrella. Ese es su lugar en el mundo, en la vida. Con ese apellido, el astrolabio podría haberlo guiado a las pistas de atletismo pero lo colocó, de casualidad, sobre las tablas. Así nació esta estrella del teatro. No mires al cielo, mira detrás del telón.

-Mikel, por tu apellido pensaba encontrarte en alguna pista...

-(Risas) ¡Podrías! He ido a muchas. Imagínate, con mi aita y mis hermanos he ido a todos los crosses, pero...

-¿No era lo tuyo?

-¡No podía! En una familia de atletas, yo nací con una enfermedad en la cadera. Siempre he hecho deporte y me hubiera encantado ser deportista, pero... Lo tenía todo prohibido, ¡hasta correr!

-Vaya...

-Bueno, he tenido que buscar otros caminos en la vida y no me ha ido del todo mal.

-¿El teatro ha sido tu camino?

-A mí el teatro me ha colocado en el mundo y en la vida. Sin duda.

-Cuéntame, ¿cómo encontraste esta brújula llamada teatro?

-Una brújula, no. Un astrolabio, pero eso te lo cuento luego. (Risas) Descubrí el teatro bastante tarde, con 24-25 años. Y fue de casualidad.

-¿Cuál fue esa casualidad?

-En el 95, más o menos, en Hondarribia se hizo un 'Herriko antzerkia'. Recuerdo que se hizo en las murallas y que la directora fue Lourdes Villagrán. Ella fue, sin querer, mi primera profesora de teatro.

-¿Por qué te apuntaste a teatro?

-Pues aún no lo sé porque yo era y soy muy tímido. (Risas)

-¿Cómo puede ser eso?

-Es un dolor-placer. El dolor de «madre mía, ¿qué hago aquí?» se junta con el placer de cruzar esa barrera y disfrutar sobre el escenario. Yo creo que fue el cambio que necesitaba, pero a la primera clase llegué diciendo «yo sin texto, eh». (Risas)

-¿Y qué papel te dieron?

-Uff... No me acuerdo. Era algo del Conde de Olivares... ¡pero no me acuerdo bien! Lo que sí sé es que me enganché y a raíz de hacer teatro, empecé a ubicarme. Entonces accedí a la universidad, estudié magisterio, luego antropología...

-¿No dijiste eso de «mamá, quiero ser artista»?

-No, pero porque no veía que esto pudiera ser mi oficio. Para mí era un disfrute. Me enganchó tanto el teatro que me fui a Donostia, al TAE (Taller de Artes Escénicas), a estudiar. Yo creo que fui la primera hornada del TAE. Allí coincidí con Nagore Aranburu, Itziar Urretabizkaia... Bueno, con gente que poco a poco ha ido haciendo cosas.

-Pero tú también has ido haciendo 'cosas', ¿sí?

-Sí, allí en el TAE estuve tres años y mientras fui haciendo cosas con Legaleón y otras compañías. También pequeños papeles en la tele...

-Pasaste de no querer texto a ser un profesional...

-(Risas) Ha sido todo sin quererlo, de verdad. Mira, te cuento una anécdota. Yo entonces trabajaba en un taller, pero me llamó Mireia Gabilondo para hacer un pequeño papel en la tele. Llegué allí y me pregunta: «Zer Mikel, lanera?». Fíjate lo que era para mí que le contesté: «Lanera? Vengo del trabajo, pero aquí vengo a disfrutar». Así era, yo hubiera ido pagando. (Risas)

-¿Cuándo sentiste que la cosa se ponía seria?

-Uff, no sé... Siempre me pareció todo muy serio, pero un disfrute a la vez. Recuerdo que mi primer trabajo profesional fue con una compañía de Gasteiz. Hicimos en el teatro una obra de Atxaga, 'Xola y los leones'. Esa fue mi primera obra profesional, pero la que me dio a conocer fue, sin duda, 'Kutsidazu bidea Ixabel'. Esa me marcó, pero a todas las obras las quiero por igual.

-Hombre, pero 'Kutsidazu' merece un apartado especial en tu currículum. Fue algo irrepetible...

-Sin duda. Aquel momento fue increíble. Íbamos a todos los teatros y todos estaban llenos. Me acuerdo muchas veces de lo que nos decía Anjel Alkain: «guardad bien estos momentos porque no los vais a volver a vivir». En dos años hicimos 180 bolos y podíamos haber hecho otros tantos.

-¿También llegaste por casualidad al papel de 'Kutsidazu'?

-Bueno, la adaptación del libro al teatro la hicieron Joxean Sagastizabal y Nagore Aranburu, que ambos fueron compañeros. Nagore me dijo que mientras escribía todo el rato me imaginaba a mí en el papel de Juan Martin. ¡No tuve escapatoria! (Risas) Así fue, así me metí en la piel de Juan Martín. Qué tiempos...

-¿Y cuándo decides ponerte detrás del escenario?

-¿A dar clases? Desde el principio. Yo creo que en el 2000 ya estaba dando clases. Mira, mi primera clase fue en Txingudi Ikastola, mi colegio. Y ahora, después de tantos años he vuelto y estoy intentando plantar unas semillas para que salga algo bonito en el futuro. Estoy muy contento.

-¿Compaginaste entonces las clases con el teatro?

-Así de titiriteros somos los actores, sí. (Risas) Siempre he compaginado la enseñanza con la actuación. Ahora también, doy clase y actúo.

-Ahora eres el gran maestro en Hondarribia, jóvenes y jubiladas están a tu cargo.

-Así es. Este va a ser el tercer año con los jóvenes y el segundo con las jubiladas. Estoy muy contento, está siendo toda una experiencia.

-Para experiencia la de montar tu propia compañía...

-(Risas) ¡Pues sí! Hace tiempo tuve un grupo de payasos. Bueno, éramos dos y lo hacíamos todo nosotros. Y después de varios años pensándolo, en el 2015 me lancé a hacer la obra '¡Eh, petrel!' y de ahí surgió la compañía Astrolabium.

-Me he perdido... ¿Primero fue la obra y luego la compañía?

-Sí, te cuento. Siempre he tenido en mente hacer algo propio, tener una compañía para hacer las cosas que me gustan a mí. '¡Eh, petrel!' ha sido mi libro de cabecera durante años, así que pensé que sería bonito llevarlo al teatro. Empecé a hacer la adaptación sin tener compañía, claro. El llevar '¡Eh, petrel!' a escena, me ha llevado a montar mi propia compañía. Así nació Astrolabium, casi de casualidad.

-Lo de Astrolabium no es una casualidad...

-No, es una guía. Un homenaje. El astrolabio es lo que usaban antiguamente los marineros para situarse. Lo utilizaban mirando a las estrellas y así se situaban en el mapa. Me lo dijo quien me ayudó con la escenografía. Me pareció precioso. Al final, a mí el teatro me ha colocado en el mundo como el astrolabio a los marineros, por eso cogí el nombre en latín para la compañía.

-¿A dónde te va a llevar Astrolabium Teatroa ahora?

-Ahora estamos ensayando una nueva obra y sigo dando clases en Donostia y en Hondarribia. ¡Ahora tengo alumnos de todas las edades!