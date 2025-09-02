Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del Real Unión de su jugador, Thierry Katsukunya. REAL UNIÓN

El Real Unión cierra el mercado con la inscripción de Katsukunya, cedido por el Aston Villa

M. A. I.

Irun

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Thierry Katsukunya (Gales, 2005) se incorporó formalmente ayer al Real Unión en calidad de cedido por una temporada procedente del Aston Villa. Venía trabajando a las órdenes de Ramsés Gil desde hace un par de semanas y había disputado los amistosos jugados en ese periodo. Su inscripción se ha demorado a la espera de completar todos los procedimientos burocráticos

Katsukunya renovó recientemente con el conjunto de Birmingham, donde la pasada campaña se consolidó como una de las piezas clave de la zaga del filial. Disputó 16 encuentros con el equipo sub-21, además de participar en la UEFA Youth League. Formado en la cantera del Coventry City, su progresión le abrió las puertas del Aston Villa en categorías inferiores. En el plano internacional, Katsukunya ha debutado con Gales sub-21.

A pesar de su juventud, destaca por su potencia física, su solidez táctica y su madurez competitiva.

