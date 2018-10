«Somos muy puristas, tenemos hasta nuestra propia Yoko Ono» Iván Sotelo (McCartney), Julio Bravo (Harrison), Javier San Martín (Ringo) y Jon Sánchez (Lennon) antes de una actuación. / FLOREN PORTU The Belates Los bidasotarras de Liverpool | Preparen sus mejores pasos de baile porque la beatlemanía ha llegado a nuestra comarca al ritmo de la banda The Belates YLENIA BENITO Domingo, 7 octubre 2018, 00:51

Este verano he viajado a Liverpool sin billete de avión. Lo hice sentada en la terraza del Basque Taberna en Hondarribia. Mientras apuraba la caña, comenzaron a sonar unos acordes que me teletransportaron al número 10 de Mathew Street de Liverpool. De pronto, me vi sentada en el mítico The Cavern. Sobre el escenario cuatro jóvenes con un corte de pelo idéntico. John, Paul, George y Ringo. The Beatles. «¿Te sirvo otra?», me dice el camarero y me hace volver al club náutico de Hondarribia. Pero no me importa, la sensación y la música sigue siendo la misma. A pesar de que no está tan oscuro como en el The Cavern, sobre el escenario improvisado de la terraza están Iván Sotelo, Javier San Martín (Shaft), Jon Sánchez y Julio Bravo. The Belates. No llevan el mismo corte de pelo, pero tocan igual que la mítica banda. Tienen hasta su propia Yoko Ono. ¡Bienvenidos al submarino bidasotarra!

-Falta un 'belate', ¿esperamos, Julio?

-No, tranquila. Falta Jon, nuestro John Lennon, pero no puede venir.

-Ay, ¿no me digas que Yoko Ono no le ha dejado venir?

-(Risas) ¡Nooo!

-Pero hay una Yoko Ono...

-Sí, sí. Somos muy puristas y tenemos una Yoko Ono: ¡mi perrita! (Risas)

-Espero que no se convierta en la causante de vuestra ruptura.

-Eso no va a pasar, no. Además, nosotros somos pro-Yoko Ono. No creo que ella fuera la causante de nada. Me parece una artista incomprendida. Aquí somos de Yoko Ono.

-Shaft, por si acaso, mantened a Jon lejos de posibles 'Yoko Onos'.

-Mira, el otro día le mandé este mensaje a Jon: «eres lo mejor que le ha pasado a los Beatles desde Yoko Ono». (Risas)

-Esto es llevar el tributo al límite, Julio.

-Somos, o intentamos ser, puristas. Cada uno hace el rol de un Beatle y en las canciones cada uno hace su parte. Fuera de los escenarios, creo que también tenemos mucho de ellos. Tenemos ese mismo humor inglés lleno de ironía y sarcasmo. Nos lo pasamos muy bien, sin duda.

-The Belates no surgieron en Liverpool, fue aquí, ¿verdad?

-Sí. Iván y yo nos conocíamos desde hace años. Veníamos de hacer varios tributos a los Beatles con otras bandas. Igual llevábamos diez años tocando juntos... Total, cuando se disolvió la última banda en la que estuvimos, nos quedamos con ganas de más.

-Enfermos de beatlemanía, ¿sí, Iván?

-Sí, esto no tiene cura. Habíamos estado muy a gusto y nos gustan tanto los Beatles que pensamos montar una banda juntos para continuar con el tributo.

-Erais dos, ¿quién fue el próximo en sumarse a la banda?

-¡Shaft!

-Shaft, ¿hubo casting?

-No me hizo falta. (Risas) Mi reputación me avala.

-Sin duda, no imagino un Ringo mejor. ¿Y para encontrar a vuestro Lennon? ¿Hubo casting, ...?

-Sí, después de reclutar a Shaft sí que hicimos un casting para buscar a nuestro John Lennon. Ahí apareció Jon y lo cierto es que se ha convertido en el líder indiscutible del grupo.

-Shaft...

-Todos estamos a la sombra de Jon.

-¿Es requisito indispensable ser fan de los Beatles para ser parte de los Belates, Julio?

-Yo creo que sí. Si no te gustan es muy difícil meterte en el papel. Te tiene que apasionar. Jon suele contar que de pequeño Lennon era su ídolo y que siempre había querido formar una banda en honor a los Beatles.

-¿Tú qué dices, Shaft?

-A mí me gustaban, sí, pero hacía años que no escuchaba un disco entero de ellos. Ahora, tocando sus canciones, estoy descubriendo cosas nuevas, ritmos... Es un absoluto fenómeno creativo.

-En el mundo de la creatividad, tú reputación también te avala...

-(Risas) Sí, pero esto es otro nivel. Su creatividad es increíble. Nunca hacían un tema igual. A nivel técnico la mayoría de las cosas son asequibles, pero a nivel creativo son impresionantes. Escuchas un tema de los Beatles sin batería y jamás se te ocurriría incluirla.

-Julio, parece que lo sabemos todo de los Beatles, pero será difícil ser como ellos...

-Muy difícil. Cuando escuchas su música, escuchas el resultado general, pero cuando los estudias, te das cuenta de que las armonías que empleaban eran muy vanguardistas para la música pop/rock.

-¿Dónde fue vuestro primer concierto? ¿Existe un The Cavern, Iván?

-Se podría decir que sí. El primer concierto fue en la Sala Tunk, ¿tiene pinta de cueva? (Risas)

-Yo creo que sí. ¿Y cómo fue?

-La verdad es que para lo poco que pudimos ensayar salió muy bien.

-Julio, ¿tú qué dices?

-Fue un debut cojonudo. Teníamos la fecha del concierto cerrada, pero nos faltaba John Lennon, por eso ensayamos poco. Encontramos a Jon en tiempo récord y con dos o tres ensayos, nos presentamos un 14 de abril en la Sala Tunk.

-¿Y después? ¿Ha habido gira?

-Sí, poco a poco fueron saliendo fechas. El segundo concierto fue en el Uxoa, para entonces pudimos ensayar más. El siguiente fue en las terrazas del Puerto Deportivo y luego hemos hecho una mini gira por Cantabria y Navarra. ¡Ah! Y el concierto más importante ha sido en la Aste Nagusia de Donostia. ¡Ese fue un exitazo!

-Shaft...

-¿Tú no tienes abuela, no? (Risas)

-¿No fue un éxito, Iván?

-Sí, sí. Yo incluso reconocí a un par de personas que ya habían estado en otros conciertos.

-Shaft, ¡que tenéis grupies!

-(Risas) Grupies no sé, pero algún fan que otro sí. Mi sobrino, por ejemplo, es el fan número uno. Tiene cuatro años y se deja el cuello bailando en los conciertos. Es muy fan.

-¿Cómo es vuestro público, Julio?

-De todas las edades. La música de los Beatles no caduca, ni caducará. No va a morir porque es muy buena. Sus armonías son vanguardistas y sus estribillos muy pegadizos. ¡La gente siempre acaba bailando!

-Supongo que también habrá fans exigentes...

-¡Claro! Mira, hace poco una señora me contó que su madre había visto a los Beatles en el Cavern y que tenía algunos amigos de Liverpool que decían que lo hacemos igual.

-Shaft...

-Ojo, ¡igual mejor! (Risas) Yo siempre le digo a Jon que 'Twist and shout' la hace mejor que Lennon.

-Después de conciertos tan exitosos, ¿qué toca, Julio?

-Toca repensar el programa, revisar canciones, cambiar algunas... La valoración de estos últimos meses es muy positiva, pero tenemos que seguir avanzando.

-¿Qué planes tenéis, Shaft?

-Gastarnos toda la pasta. (Risas)

-Iván, ¿todos a derrochar?

-¡Lo intentaremos! (Risas) Y estaría bien también, por ejemplo, tocar en fiestas de Irun. Aquí dejo la idea...