Ane Otxoteko (Profesora de SUP yoga): «Si no te concentras en el ahora y te distraes... ¡te caes al agua!» Ane Otxoteko imparte clases de SUP yoga en la playa de Hondarribia desde hace ocho años. / F. DE LA HERA Ane Otxoteko lleva 20 años dando clases de yoga, pero desde hace un tiempo ha cambiado la esterilla por el mar y la tabla de stand up paddle YLENIA BENITO BIDASOANDV@GMAIL.COM Domingo, 23 junio 2019, 00:13

Llevar el traje a la tintorería. Llamar a Olatz. Comprar yogures. Coger cita en el médico. Terminar el informe. Llevar el coche a la ITV. Anular la cita del viernes con Jaione. Pagar la cuota del gimnasio. Llamar, sin falta, a mi madre. Faltan yogures. Espera, esto ya lo he dicho. Stop. Para. Frena. ¿Oyes eso? No es el silencio, es el mar. Estas sobre una tabla y eso que oyes es el chasquido del agua contra la tabla. Respira. Es aire puro y ese calor que sientes es el del sol. Estás en mitad del mar en una clase de SUP yoga. Namasté, Ane.

-¿Qué fue primero, el mar o el yoga?

-(Risas) ¿En mí quieres decir? El mar, sin duda. Los que somos de por aquí hemos nacido en el mar. Antes de tener contacto con el yoga, siempre me he escapado con el mar. Cuando he buscado momentos para mí, han sido en el mar o cerca del mar. Luego ya llegó el contacto con el yoga a nivel personal y profesional. Y finalmente, la fusión de los dos con el SUP yoga.

«He confirmado que puedes utilizar una herramienta que está fuera del yoga para hacer yoga»«Todo el mundo puede hacer SUP yoga, incluso quien no haya hecho nunca yoga o stand up paddle»

-¿Y cuándo fue ese primer contacto con el yoga?

-Pues cuando terminé mis estudios de la universidad, es cuando empecé a recibir clases de yoga.

-¿Tanto te estresó la universidad?

-(Risas) Bueno, es cuando tuve tiempo para mí.

-¿Y cómo lo descubriste?

-Pues fue gracias a unos amigos. Ellos me hablaron de su profesor, me contaron que les había dicho lo siguiente: «al final en la vida uno está consigo mismo». Esa frase me atrajo muchísimo. Pensé que era una reflexión muy interesante, que era algo de lo que no me estaba dando cuenta. Así es como me dije a mí misma: «yo quiero trabajar eso».

-¿Cómo fueron las primeras clases? Al principio cuesta...

-¿Tú también haces yoga?

-Bueno, lo intento...

-(Risas) Claro, es que los inicios son raros. Yo lo sentí así. Es otra cultura, es algo que viene de la antigua India. Ha llegado a occidente porque nos hacía mucha falta. Somos una cultura de mucho estrés, mucho masoquismo, mucha agresividad... Pues claro, lo que llegó aquí la gente lo absorbió con mucha necesidad. ¿Te cuento un secreto?

-Me encantan los secretos...

-(Risas) No sé si es como para contar, pero en la primera clase hasta me dio un pequeño ataque de risa. No fue muy correcto, pero sucedió.

-Lo que sucedió también es que el yoga te 'atrapó', ¿verdad?

-Me gustó muchísimo, sí. Ahora lo pienso y sé que aunque no me dedicara profesionalmente, a modo personal seguiría haciendo yoga. Es una forma de vida y de vivir. El yoga invita a mucha reflexión y cuidado de ti mismo. Por eso, decidí formarme y aún lo sigo haciendo.

-Claro, el yoga tiene mucho de estudio. ¿Dónde te formaste?

-Lo hice en la escuela Sanatana Dharma. Estuve varios años formándome y ahora soy profesora titulada y colegiada. De hecho, siempre recomiendo a la gente que quiere iniciarse en el yoga, que se informe sobre la formación. Recomiendo no fijarse sólo en el feeling que puedas tener con el profesor o profesora. El cuerpo físico y también nuestro aspecto psicológico son cosas muy importantes. Por eso, creo que es esencial tener los pies en el suelo y una formación adecuada.

-¿Cuándo empiezas a dar clase?

-Fue al quedarme embarazada. En vez de ir a recibir clases de yoga para embarazadas, me dediqué a darlas yo. Me sirvió para mí como embarazada y también para empezar a dar clases. A partir de ahí, fue surgiendo más y más... ¡hasta hoy! Desde entonces no he dejado de dar clases. Llevo dando clases 20 años.

-¿Y cómo decides cambiar la esterilla por la tabla de SUP?

-Bueno, hasta que crecieron mis hijas no me embarqué en dar más clases de yoga. Lo que sí mantuve fue mi 'relación' con el mar. Así, en 2011, descubrí el SUP y el Hondarribia SUP Kirol Kluba. Desde entonces estoy en contacto con ellos y es entonces cuando empecé a practicar SUP.

-Compaginabas la esterilla con la tabla...

-Así es. Hasta que una compañera de yoga que hacía SUP yoga en Donostia me animó y me dijo: «Ane, tienes que hacerlo en Hondarribia».

-¡Y te lanzaste al agua!

-Me lancé a probar. Te confieso que, al principio, tuve mis dudas.

-¿Por qué?

-Porque yo tenía claro que si no era yoga, lo iba a dejar. Tenía muy claro que, ante todo, quería calidad. Así es como me han enseñado en mi escuela. Ahora está muy de moda hacer yoga de todas las formas y maneras posibles, pero hay que tener cuidado... Puede que solo sea una táctica de marketing.

-¿Qué te hizo cambiar de idea?

-Pues, tal vez, que he confirmado que puedes utilizar una herramienta que aparentemente está fuera de yoga para hacer yoga. Utilizando el stand up paddle estoy haciendo yoga. Lo tengo clarísimo. Además, estar en el mar aporta cosas muy buenas.

-Cuéntame...

-El SUP yoga te ofrece muchas cosas como el contacto con el aire, la brisa, el sol, el chasquido del agua contra la tabla, las gaviotas... Pero a parte de todo esto, el SUP yoga es un reto. Cuando estás en tierra, la base es estable y la fuerza que tienes que hacer es constante. En la tabla, sobre el agua, tienes que cambiar continuamente al son del movimiento del mar. Esto te aporta la oportunidad de estar más en el ahora, en lo que estás haciendo, porque si te distraes... ¡te caes al agua!

-Dejarse llevar por el mar, suena demasiado bien...

-El tener que cambiar la fuerza que haces con tu cuerpo, también te aporta poder conocer con más detalle tu cuerpo. En el agua descubres que tu cuerpo de por sí hace un movimiento innato para compensar este movimiento de la base inestable. No lo haces tú, lo hace tu cuerpo. Entonces descubres que te puedes abandonar y que tu cuerpo tiene la capacidad de compensar el movimiento del exterior. Siempre digo que es una buena metáfora para la vida: la vida es movimiento, lo que nos pasa es movimiento, y, en vez de tensarnos demasiado, lo que tenemos que aprender es a confiar en nosotros mismos. Hay que actuar, claro. En la tabla actúas, igual que en la vida, pero si te dejas... Poco a poco todo se va solucionando y te vas colocando en la vida.

-Y en la tabla... Aunque me parece imposible.

-Todo el mundo puede hacerlo. Quien no haya hecho nunca yoga o stand up paddle también. Es una práctica muy agradecida, la gente se enfrenta a un reto que cree que es muy grande y luego se da cuenta de que la satisfacción es mayor.

-Ocho años ya de retos y satisfacciones...

-Sí, somos pioneros en Hondarribia y ya somos muchos fieles, pero animo a todo el mundo a probar. Tenemos diferentes horarios, grupos, días... Que se informen en Hondarribia SUP Kirol Kluba y... ¡que se dejen llevar! (Risas)