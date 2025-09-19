Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los hondarribitarras disputan las dos últimas regatas. ARRIZABALAGA

ORSA-Hondarribia cierra la temporada en las regatas de Bermeo y Portugalete

Los hondarribitarras quieren amarrar su quinto puesto en la general

I.A.

HONDARRIBIA.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15

Bermeo hoy y Portugalete mañana serán los escenarios de las dos últimas regatas de la Liga Euskotren, así como de los play-offs de ascenso-descenso.

ORSA-Hondarribia llega al último fin de semana en quinta posición, con tres puntos de renta sobre Getaria y demasiada diferencia, dieciocho puntos, respecto al cuarto puesto.

A los hondarribitarras les gusta el campo de regateo de Bermeo, donde sus victorias más recientes son en 2022 y 2017. Además, en 2014 establecieron el récord en 19'16''60, un registro al que no han conseguido acercarse las últimas vencedoras.

Y el epílogo será mañana en Portugalete, donde la desembocadura del Nervión suele tener influencia en la diferencia de calles.

Como todos los años, Hondarribia Arraun Elkartea ha organizado autobuses para sus aficionados y ya se han llenado tres. Los rezagados pueden apuntarse durante el día de hoy, pasando por el bar Enbata de la calle San Pedro y abonando los diez euros.

