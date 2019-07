Laida Oronoz Andereño (artista): «Llego a casa y me siento a cortar piezas, coser, pegar... así me relajo» Laida hace todo tipo de manualidades, pero desde hace algunos meses se dedica casi por completo a unos libros muy especiales. / DE LA HERA Entre telas, cola, tijeras, velcros y botones encuentra su calma esta irundarra que tiene un txoko lleno de manualidades YLENIA BENITO Viernes, 19 julio 2019, 00:26

Hay un tipo de libros que son universales. Sirven igual para un niño de Islandia como para una niña de Irun. No son de papel, son de fieltro, pero tienen tantas historias y aventuras como cualquier cuento de la biblioteca. Sirven para aprender a atarse los cordones, pero también matemáticas. Se llaman 'Quiet Books', libros silenciosos o tranquilos. Todos son diferentes, pero existen unos muy especiales. Los que hace Laida. Los 'Quiet books' universales, pero con sello irundarra.

-Libros silenciosos o tranquilos, ¿aportan calma, Laida?

-(Risas) A mí sí. A mí hacerlos me tranquiliza mucho, me relaja.

-¡Pero si están llenos de detalles! Aquí hay mucho trabajo...

-Bueno, sí, pero es algo que me gusta hacer. Yo llego a casa y me siento a cortar piezas y formas, a coser, a pegar... Y me relajo.

-Sin duda, eres una manitas. Seguro que en el colegio ya destacabas en 'Plastika'.

-(Risas) La verdad que desde siempre me ha gustado hacer manualidades. Cualquier cosa que se me ocurre, tengo que hacerla. Y bueno, se ha convertido un poco en mi profesión.

-¿Las manualidades?

-Soy 'andereño', trabajo en 'haur eskolas' con niños y niñas haciendo manualidades.

-Vaya, todo el día entre tijeras y cola. ¿Te quedan ganas para seguir en casa?

-¡Claro! Porque es algo que me gusta, algo que he hecho desde siempre.

-Cuéntame, ¿con qué empiezas?

-Pues empecé yendo a 'azokas' con una amiga. Hacía pendientes, pulseritas... Y bueno, siempre me ponía lo que iba haciendo y la gente me decía que le gustaba. Un día, una amiga que también hacía 'pitxias' me propuso ir a un mercadillo y me animé. No sabía si a la gente le iba a gustar lo que hacía, ni si iba a vender algo, pero... ¡me apunté!

-¿Y qué tal fue?

-Pues no fue mal. Algo ya sacábamos. (Risas) Pero yo no duré mucho, mi amiga fue a muchos más mercadillos. Yo fui unas cinco veces, pero me sirvió como experiencia.

-Pero entonces no hacías cuentos, ¿verdad?

-No, no. Con los cuentos llevo muy poquito tiempo, menos de un año, pero desde que hice el primero... ¡ya solo me piden eso!

-¿Dónde te los piden?

-A través de Instagram. El caso es que hace tiempo decidí abrirme una cuenta para poner fotos de las cosas que iba haciendo. No tenía ninguna intención clara, solo quería enseñar las manualidades que iba haciendo. Y un día, sin esperarlo, alguien me hizo un encargo.

-¿Qué te pidió?

-Pues... Si no recuerdo mal, fue un dibujo para un bautizo. Ese fue el primer encargo. Luego ya llegó el cuento y desde entonces... Solo me piden este tipo de cuentos, así que llevo desde septiembre haciendo 'Quiet books'. (Risas)

-¿Cómo descubriste los 'Quiet books'?

-Fue gracias a una amiga. Ella me enseñó una foto y me dijo que quería regalar algo así a su sobrina. Me preguntó si podría hacer algo parecido y me puse manos a la obra.

-Manos y tijeras a la obra. Salió bien, ¿verdad?

-Parece que sí. (Risas) Lo puse en Instagram y también en una página de Facebook sobre manualidades. Ahí empecé a ganar seguidores y a tener más encargos.

-¿Cómo los haces? Son todos diferentes y están llenos de detalles...

-Sí, no me gusta hacer dos iguales. Son perfectos-imperfectos. No me gusta hacer plantillas o cosas así. Ademas, los personalizo. Así cada niño o niña tiene el suyo propio.

-Este que me enseñas es para Malen.

-Sí. Mira, la portada siempre es con algo que le guste al niño o niña. A Malen me han dicho que le gusta el cuento de 'Kroko y los piratas', así que le he hecho un cocodrilo vestido de pirata. (Risas)

-Y dentro hay unas cuantas actividades, ¿verdad?

-Sí, en cada pagina hay una actividad. En total son ocho páginas. En cada una utilizo cosas diferentes: velcros, cremalleras, pinzas, botones... Así pueden interactuar.

-Y sirven para aprender de todo.

-Pues casi de todo, sí. Mira, con estos números pueden aprender matemáticas. Con estos cordones a atarse las zapatillas. En esta página pueden aprender a ir al baño. Aquí las partes de la cara. Esto es un pequeño puzzle. Esto unas pinzas para que aprendan a mover sus manitas. Hay un poco de todo, ¡según se me va ocurriendo, lo voy haciendo!

-¿A partir de qué edad los recomiendas?

-Bueno, eso depende de la persona. Hay quien me ha encargado uno para un recién nacido. Hay actividades que son para 'txikis'. Esta, por ejemplo, la del baño sirve para que aprendan a mover el papel higiénico o a hacer caca en el inodoro. Es para pequeños. Pero esta otra página, por ejemplo, tiene números y si levantas la tapa tienen que coincidir los botones. Es algo más difícil, así que es para 'txikis' que estén aprendiendo los números. Hay para aprender los colores, las formas geométricas... que pueden ser para niños de 5 o 6 años. Otras cosas, como las pinzas o piezas de sacar y meter, son para más pequeños. No sé, de 0 a 6 años podrían servir.

-Algún adulto seguro que se ha encaprichado de uno...

-¡De momento no me ha pasado! Bueno, sí, mi tía se empeñó que quería a su perro en un cuadrito de fieltro y se lo tuve que hacer. (Risas) Pero de momento, solo he hecho cuentos para pequeños.

-¿Has enviado cuentos muy lejos?

-Al principio empecé con la gente de alrededor. Y ahora poco a poco he ido haciendo más, pero no han ido muy lejos mis cuentos... Creo que lo más lejos ha sido Bizkaia. (Risas)

-Los 'txikis' suelen ser exigentes, ¿sabes si aciertas?

-Sí, la gente siempre me manda fotos de cómo están jugando con el cuento. Eso es una gozada, me hace mucha ilusión ver que lo aprovechan y se divierten.

-Y tú, ¿con ganas de seguir divirtiendote con esto?

-Sin duda, yo tengo ganas de seguir. Ahí sigo en mi Instagram, 'laidatxurentxokoa', enseñando cosas y si salen encargos... ¡pues genial!