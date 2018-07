Jose Mari Lopez (Coleccionista): «Para extraer un simple corcho ha habido hasta espionaje industrial» Jose Mari Lopez, junto a una de las vitrinas de la exposición que podrá visitarse hasta el 30 de agosto. / FOTOS: F. DE LA HERA Los sacacorchos han invadido Arma Plaza, son propiedad de este hondarribitarra, que, en total, tiene casi 3.000 YLENIA BENITO BIDASOANDV@GMAIL.COM Martes, 31 julio 2018, 00:34

Propongo un brindis. Busquen ese vino que tienen guardado para una ocasión especial. No importa si es tinto o blanco. Tampoco si prefieren llenar sus copas de champán. Lo importante es descorchar una botella, pero ¡cuidado! Cuidado con el sacacorchos. Ese utensilio tan simple puede convertirse en un objeto de exposición y subasta. Tal vez, en unos años, alguien pague miles de euros por ese sacacorchos que tienen en las manos. O, tal vez, alguien lo coloque en una exposición. Alguien como Jose Mari Lopez, que ya lo ha hecho con miles de sacacorchos de personas que, seguro, no creyeron que pudieran tener algún valor. Y lo tienen, vaya si lo tienen.

-Jose Mari, ¿qué valor puede llegar a tener un sacacorchos?

-Parece mentira, pero en unos años, cientos de años, ese sacacorchos que tienes en el cajón puede llegar a valer miles de euros.

-¿Miles?

-¡Quién sabe! El mercado de los sacacorchos está al alza. Hace dos años, en una subasta, se llegaron a pagar 73.000 euros por uno.

-¡Ay, ama! ¿De quién era ese sacacorchos?

-No lo sé. Lo importante no era el propietario, si no el diseño.

-¿Y qué tenía de especial?

-Era un sacacorchos llamado 'Osborne'. Era sencillo, pero tenía unas lamas que se estropeaban fácilmente. Se oxidaban, por eso, creo, fabricaron pocos. Existen pocas unidades, de ahí su precio y su valor.

-Me parece increíble que algún día este sacacorchos que tengo en el cajón llegue a valer 73.000 euros.

-Lo mismo debió de pensar, seguro, el propietario de ese sacacorchos. Lo cierto es que este es un mundo apasionante. Para mí también es increíble ver cómo algo tan sencillo tiene tantos diseños e historias.

-Hay tantos que los colecciona, ¿verdad?

-Así es. Llevo diecisiete años coleccionando estos pequeños utensilios que únicamente sirven para extraer un corcho, pero que son verdaderas obras de ingeniería.

-Cuente, ¿cómo comenzó esta aventura?

-Soy coleccionista desde niño. Empecé coleccionando sellos y luego comencé con las fotografías y postales antiguas de Hondarribia. ¡Hago competencia con Javier Sagarzazu! (Risas) Es broma, tenemos muy buena relación. De hecho, uno de los sacacorchos más especiales que tengo es suyo. Luego te lo cuento...

-Si es de Sagarzazu será especial, seguro. Continúe, ¿por qué cambió las postales por los sacacorchos?

-Pues fue buscando postales y fotografías. La historia es que hace algunos años, cuando iba a abrir una pequeña bodega familiar, estaba en una feria de brocantes mirando unas fotografías antiguas cuando, en el puesto de al lado, vi unos sacacorchos. Me llamaron la atención. Me parecieron muy bonitos. En ese momento le propuse a mi mujer comprarlos para ponerlos de adorno en la bodega.

-¡Qué mejor decoración para una bodega!

-Eso pensamos. Nos los llevamos y a las semanas, en otro brocante, vimos otros más bonitos todavía. Me los llevé también para ponerlos junto a los otros.

-Sin saberlo, estaba llevándose las primeras piezas de una gran colección.

-Así es. Fue en ese momento cuando investigué un poco más y le dije a mi mujer: '¿qué te parece si colecciono sacacorchos?'.

-Debió parecerle una locura, ¿no?

-¡Claro! Recuerdo que me dijo: '¿para qué? ¡No encontrarás ni cincuenta diferentes!'.

-De eso hace diecisiete años. Nos agarramos a la silla, ¿cuántos tiene?

-Casi tres mil. (Risas)

-Ahora es cuando tenemos que brindar, brindar por el ojo que tuvo. ¿Confiaba en encontrar tantos?

-Lo confieso: no. Ya te digo, me sigue sorprendiendo que para algo tan simple como la acción de extraer un corcho haya tantísimos modelos. ¡Ha habido hasta espionaje industrial en el mundo de los sacacorchos!

-¡Qué me dice! ¿Hay alguna fórmula secreta para diseñar sacacorchos?

-(Risas) Secreta no creo, pero infinidad de ellas sí. Los mejores sacacorchos los diseñaron los ingleses en el siglo XIX. Eran extraordinarios y en esa época te puedo asegurar que se copiaba mucho.

-¿Los diseños se diferencian por países o épocas?

-Son diferentes según la época, el tiempo en el que se fabrican, no por el país. Según la época los diseños son muy diferentes.

-¿Quién lo descubrió? ¿Quién tiene la patente original?

-El primero lo patentó un clérigo inglés llamado Samuel Henshall en 1795, pero antes ya había sacacorchos. ¡Los hay más antiguos y se pueden ver en la exposición!

-¿Cuál es el sacacorchos más antiguo que tiene?

-Mmm... el más antiguo es uno de 1750 o 1760, más o menos. Es un sacacorchos de perfume.

-De perfume, claro, los habrá para todo tipo de botes o botellas. Lo de dentro es lo de menos...

-Eso es. En la exposición los hemos organizado por familias. Los hay simples, mecánicos, de gas, de aire, extractores de espumosos... ¡Es un mundo!

-Un mundo que ha trasladado a Arma plaza, ¿verdad?

-Una parte, sí. Hasta finales de agosto, todo el que quiera podrá visitar la exposición de sacacorchos en Arma plaza.

-'Sacacorchos, ingeniería, diseño e historia', así se llama la exposición. ¿Cómo surge la idea?

-La idea fue de alguien de Arma plaza que visitó la bodega. Allí le llamaron la atención los sacacorchos que tenía a modo de decoración. Me preguntó si tenía más y le dije que muchísimos más. (Risas)

-Casi 3.000, no habrá sido fácil elegir ni organizar...

-¡Para nada! A mí elegir me ha costado muchísimo, menos mal que ha estado Miren Ayerbe, de 'Arma plaza Fundazioa', conmigo. Ella me ha ayudado muchísimo, yo siempre le decía que no podía elegir. ¡A mí me gustan todos!

-Las vitrinas están llenas y son todas muy diferentes. ¡Incluso hay una de sacacorchos eróticos!

-(Risas) Así es, esa es con la que más se divierten los jóvenes. Ya he pillado a más de un grupo en la exposición riéndose frente a esa vitrina. Ya te digo, ¡esto es un mundo!

-Entre tantos, seguro que tiene alguno preferido...

-Sí. Hay un inglés que me llama mucho la atención. Se llama Thomason y es una auténtica obra de ingeniería de 1805. Luego tengo otros a los que les tengo un cariño especial.

-¿Por ejemplo?

-Uno que me regaló Javier Sagarzazu. Su padre tuvo un bar durante muchos años en Hondarribia, ahí tenía un sacacorchos de pared. Al cerrar, Javier lo guardó y cuando supo que había empezado la colección me lo regaló. Es un sacacorchos con mucha historia hondarribitarra.

-Las colecciones, dicen, no se acaban nunca. ¿Seguirá?

-¡Siempre! Yo no voy a parar nunca y ojalá continúen mis nietos también. Ya les estoy enseñando y picando para que cojan el gustillo a coleccionar. (Risas)