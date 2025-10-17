Zubia Kirola suma nuevos socios a su proyecto

E. P. IRUN. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El proyecto Zubia Kirola organizado por Bidasoa Atletiko Taldea, con la colaboración del Ayuntamiento, nació hace casi un año con el objetivo de fomentar la actividad física, la inclusión y el bienestar social de las personas atendidas en el centro de inserción social. Desde su puesta en marcha, en diciembre del año pasado, se han llevado a cabo dos entrenamientos semanales en los que han participado un total de 68 personas.

Zubia Kirola suma ahora al proyecto a la Asociación de Vecinos de Larreaundi y a la Fundación Goyeneche, cuyos miembros podrán participar en esos entrenamientos y trabajar en pro de la inclusión. «Lo hemos recogido con mucho agrado», explicó ayer Ibon Muñoz, en representación del BAT. «Somos un club de atletismo pero podemos ser un vehículo para integrar a gente que no ha tenido las mismas facilidades que otros».

En la comparecencia celebrada este viernes, el delegado de Bienestar Social, Josu Iguiñiz, mostró el deseo de «seguir buscar sinergias con los diferentes agentes de la ciudad para lograr que los usuarios del centro se integren en la sociedad».

Por parte de la Fundación Goyeneche, Amaia Docampo agradeció a los impulsores de la iniciativa «ir más allá. Cuando un proyecto así se abre a otras entidades y a la ciudadanía se convierte en algo muy importante». Acompañando a Amaia estuvo Juan Cruz, participante del programa y que reconoció «entrenar un montón» gracias a 'Zubia Kirola'. Igual que Salim Kharroubi y Abdelkader Mallo, que dedicaron «un eskerrik asko a todos por ayudarnos con el atletismo, la formación y los cursos».

Desde el centro Zubia, David Martínez quiso agradecer al BAT «por haber hecho posible una demanda que tenían nuestros usuarios, hacer deporte», y por parte de la A VV de Larreaundi, Pello Epelde extendió su «agradecimiento» a todos los impulsores del programa. También tomó la palabra Iñaki Zamorano, de Laboral Kutxa, entidad que respalda económicamente el proyecto. «Todas estas personas tienen derecho a oportunidades y ojalá les lleguen», señaló.