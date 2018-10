Zinebai apuesta por que todo el mundo pueda disfrutar del cine en euskera Tres niños, uno de ellos con problemas de visión, observan el cartel de una película. El proyecto de la asociación irunesa Orbela está incluido en la convocatoria 'Meta!' de la Diputación | La iniciativa, que necesita conseguir financiación mediante crowfunding, creará audiodescripciones para las personas ciegas o con problemas de visión JOANA OCHOTECO IRUN. Domingo, 7 octubre 2018, 00:51

El proyecto Zinebai de la asociación irunesa Orbela Kultur Elkartea ha sido seleccionado para la convocatoria 'Meta!' de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La premisa general de Zinebai es hacer posible que las personas invidentes o con problemas de visión puedan disfrutar del cine en euskera.

Pero que haya sido seleccionado no significa, todavía, que esta iniciativa vaya a ser una realidad: todos los proyectos incluidos en 'Meta!' tienen que conseguir, con el 27 de octubre como fecha límite, el presupuesto mínimo calculado para cada uno de ellos. La manera de lograrlo es la principal peculiaridad de la convocatoria: a través de un sistema de crowfunding o micromecenazgo, según el cual, por cada persona que aporta una determinada cuantía, la Diputación dona esa misma cantidad al proyecto. Los que no consigan alcanzar el presupuesto mínimo no obtendrán financiación foral y las aportaciones realizadas por los ciudadanos les serán devueltas. «Es todo o nada», resume Raquel Hernández, presidenta de Orbela Kultur Elkartea.

Zinebai no va nada mal en esta carrera por conseguir los 9.858 euros que necesita, como mínimo, para ser una realidad: de momento ha recaudado 7.305 euros. «Vamos muy bien, pero aún y todo estamos algo intranquilos. Si no conseguimos ese mínimo, el proyecto no sale», explica la impulsora de Zinebai. Si logran conseguir esa cantidad en las próximas tres semanas, la Diputación les dará otros veinte días «para lograr el que sería el presupuesto óptimo para llevar adelante la iniciativa. En nuestro caso, sería de 13.800 euros».

Orbela Kultur Elkartea está haciendo todo lo posible para difundir el proyecto Zinebai y conseguir aportaciones que permitan hacerlo realidad. Por ejemplo, «vamos a realizar dos jornadas de visitas guiadas sensoriales», que se llevarán a cabo en los viveros Endanea de Hondarribia y en el Museo Oiasso, y cuya recaudación se destinará al proyecto. En el primer caso ya hay una fecha establecida: será el 21 de octubre, domingo, cuando «descubriremos Endanea desde otro punto de vista. La idea no es que vengan sólo personas con problemas de visión, sino todo tipo de gente». Los detalles de la visita prevista para Oiasso se anunciarán próximamente.

Películas accesibles

Actualmente, «no hay cine accesible en euskera», y es para «cubrir ese hueco» por lo que nace Zinebai. Raquel Hernández conoció lo que era el cine accesible «hace ya diez años, trabajando en el Festival de Cine de Pamplona». Allí ya existía una sección de películas que contaban con audiodescripciones: se trata de una narración en la que, aprovechando los momentos en los que no hay diálogo, se describe lo que está ocurriendo en ese momento en la escena, de manera sincronizada.

Ya existen aplicaciones (como Audescmobile, desarrollada por la ONCE), que permiten disponer de audiodescripciones de películas o series de televisión. Así, al ir al cine, el usuario sólo tiene que seleccionar en dicha aplicación el film en cuestión para que un narrador le describa todos los aspectos visuales de la misma.

Pero, obviamente, para que sea así tienen que existir las audiodescripciones de esa película. En castellano, «puede haber dos o tres estrenos al mes que cuentan con audiodescripciones»; pero en euskera «no hay», explica Raquel Hernández. Zinebai quiere cambiar eso: «estudié Comunicación Audiovisual, me gusta mucho el cine y creo que todos deberíamos tener derecho a acceder a él».

Las personas que quieran colaborar con el proyecto pueden hacerlo en la web goteo.cc/zinebai. En función de la cantidad de dinero que aporten al proyecto, recibirán una recompensa: entradas para ver las películas con audiodescripción, chapas o bolsas de tela del evento, entre otros artículos.