Zaporeak, nueve años después, sigue dando 2.500 comidas diarias a refugiados en Lesbos

En el arranque de la crisis humanitaria derivada de la guerra en Siria, un grupo de guipzcoanos relacionados por una sociedad en Intxaurrondo impulsó un viaje a la isla griega de Chíos con el objetivo de preparar la comida de los voluntarios que estaban ejerciendo labores de salvamento marítimo con los refugiados de aquel conflicto bélico. Aquel grupo, en el que había varios irundarras, vio enseguida que la verdadera necesidad estaba en alimentar a las propias personas que salían como podían de su país dejándolo todo atrás.

Nació Zaporeak como una asociación dedicada a distribuir comidas entre los refugiados y nueve años después, continúan con su labor en Lesbos, donde ya no sólo hay refugiados sirios, también afganos y de otros países «y ahora, palestinos. La guerra no es el único motivo de huida, a veces son motivos políticos, muchas veces religiosos y, en muchos casos, el trato que se da al colectivo LGTBI», explica Fermín Díez, irundarra miembro de Zaporeak que viaja a Grecia cada año a prestar sus 23 días de voluntariado. «Estamos dando 2.500 comidas al día y no son suficientes. Los servicios médicos de Lesbos priorizan quienes las reciben, normalmente, mujeres, niños y personas enfermas».

Han buscado las vías más eficientes para recoger y enviar comida, para comprarla allí, para prepararla y distribuirla y con todo «tenemos un presupuesto de 100.000 euros mensuales; 1,2 millones anuales».

Cuentan con apoyo institucional de la Diputacióon de Gipuzkoa, de varios ayuntamientos, «entre ellos Irun, que fue de los primeros que apoyó a Zaporeak. Pero intentamos garantizar ingresos que no dependan de coyunturas políticas: tenemos socios, hacemos recogidas de alimento y huchas y conciertos en los que cada euro recogido va directo a la cocina de Lesbos».