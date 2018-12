Al ZAISA-Txingudi perdió en Elorrio y se complica el camino del ascenso Ramón Bergua avanza con el balón en Plaiaundi. / F. DE LA HERA El primer partido de 2019 será clave para intentar reengancharse a la pelea por el ascenso Los irundarras cayeron por 31-22 ante el invicto líder I.A. IRUN. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:19

El ZAISA-Txingudi ha visto como, tras su derrota por 31-22 en la visita al invicto Elorrio, sus opciones de pelear por el ascenso se complican. Elorrio lidera el grupo con 35 puntos, 28 tiene el Zornotza y 19 el ZAISA-Txingudi. Los dos primeros irán al grupo por el ascenso y si el equipo irundarra quiere estar en él, está obligado a ganar al Zornotza el 12 de enero en Plaiaundi.

El partido ante el Elorrio se presuponía como el más complicado de la temporada. Los vizcaínos habían ganado en Plaiaundi por 20-71 pero el ZAISA-Txingudi ha mejorado mucho desde aquella primera jornada y plantó cara a un equipo que ha ganado muchos de los partidos por grandes diferencias, siendo la menor los nueve puntos del 31-22.

Los irundarras afrontaron el partido con el equipo en un buen momento de forma, con muchos jugadores recuperados y con mucha motivación. Empezaron bien, ordenados y rápidos con el balón, sorprendiendo a su anfitrión.

Tanto, que la primera anotación fue irundarra, en el minuto diez gracias a una larga jugada en zona de cinco del Elorrio que culminó Ugo Poncini y que él mismo transformó para el 0-7. En el minuto 21 el ZAISA-Txingudi no aprovechó una patada a palos y acto seguido llegó el empate de los vizcaínos. De otros dos golpes de castigo, Roberto 'Pachi' García aprovechó uno en el minuto 30, colocando el 7-10 en el marcador.

Sin embargo, al poco de sacar de centro, el Elorrio robó un balón para hacer su segundo ensayo y darle la vuelta al marcador, 12-10. Eran minutos de locura y en el 34 llegó un nuevo ensayo para el ZAISA-Txingudi, obra de Roberto 'Pachi' García a la salida de una melé. Con el 12-15 se llegó al descanso.

En la segunda mitad el Elorrio salió a presionar más en defensa y consiguió así más posesión y oportunidades. En el minuto 48 hacía un nuevo ensayo en un despiste defensivo de los irundarras, recuperando el mando en el marcador, 17-15.

A partir del minuto 52, coincidiendo con la expulsión temporal de Imanol Aizpurua vinieron los peores minutos del ZAISA-Txingudi. En el 53, el Elorrio pescó un balón de un ruck con bastante polémica y pilló de sorpresa al ZAISA-Txingudi, que encajó otro ensayo, 24-15. Y en el 59, todavía con un jugador menos, llegó un nuevo ensayo local después de sacar rápido un golpe de castigo que tampoco entendieron los irundarras, 31-15.

Al recuperar al jugador expulsado, el ZAISA-Txingudi volvió a tener el balón y oportunidades para acercarse en el marcador, pero no lo consiguió hasta el minuto 76, en el que Adur Manterola culminó una buena jugada de la línea y Ugo Poncini transformó 31-22.

No hubo tiempo para más y los de Plaiaundi solo pudieron lamentar que su buen partido, salvo errores puntuales y con esos diez minutos de inferioridad, no tuviera premio. No obstante, esa buena actuación carga de moral a los irundarras para ese transcendental partido del 12 de enero ante el Zornotza.

Alineación: Iñaki Cano, João Costa, Iñigo Camarero, Alvaro del Alamo, Imanol Aizpurua, Aitor Asurmendi, Carlos Lora, Ramón Bergua, Adur Manterola, Roberto 'Pachi' García, Gorka Martínez, Roman Solís, Unai Herrero, Luciano Echevarria y Ugo Poncini. También jugaron: Iñaki Cano, Koldo Urroz, Alejandro Aguirre, David Valencia, Andoni Mas y Eneko Martínez.

Partido suspendido y multa

Por otro lado, el árbitro del partido entre el Txingudi y el Durango de categoría sub'18 decidió suspenderlo por no encontrarse las líneas del campo correctamente marcadas.

El personal del Ayuntamiento que se dedica a la labor de marcar el campo antes de los partidos no había conseguido hacer el trabajo correctamente y tras la suspensión, el Comité de Disciplina Deportiva dio por perdido el partido al Txingudi y le ha impuesto una multa de 270 euros y una sanción de un mes para el delegado del club por no tener en condiciones el campo de juego.