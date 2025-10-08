ZAISA-Txingudi entra con buen pie en la Liga Vasca, ganando 10-25 en Iruñea Los irundarras derrotan a un equipo que la temporada pasada les dejó dos veces con el marcador a cero

Iñigo Aristizabal IRUN. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Hay veces que los calendarios hacen guiños o dejan casualidades y es el caso del partido entre La Única y ZAISA-Txingudi, que fue el último de la temporada pasada y ha sido el primero de ésta.

En abril los pamplonicas ganaron 61-0, también se habían impuesto meses antes en Plaiaundi, 0-27, siendo el único equipo que dejó en cero a los irundarras en dieciséis jornadas, y en el estreno de esta temporada el triunfo ha sido para el ZAISA-Txingudi, por 10-25. Una actuación y un resultado que dejan muy buenas sensaciones en el debut.

Gran parte de la victoria se fraguó en el primer tiempo y prontó empezaron a sumar los irundarras, con un golpe de castigo de Alejandro Lasa en el minuto tres. Los jugadores del Txingudi estaban muy cómodos mientras mantenían la posesión del balón, pero todos los metros ganados se fueron perdiendo por los excesivos golpes de castigo cometidos.

Tras el empate de los locales, en el minuto 18 una bonita combinación de todo el equipo se resolvió con ensayo de Keoma Pacheco a pase de Koldo Segurola y transformación de Alejandro Lasa para el 3-10. Al poco, los de Plaiaundi aprovecharon un error en ataque del rival, Carlos Lora robó el balón y se lo dio a Aritz Rodríguez para conseguir otro ensayo, de nuevo transformado por Alejandro Lasa, que fue también quien acertó en otro golpe de castigo para poner el 3-20 en el marcador, con el que se llegó al descanso.

Buena defensa irundarra

El ZAISA-Txingudi no podía confiarse y tenía muy presente la mejor forma física de los locales. De hecho, en la reanudación La Unica logró reducir sus errores y atacó durante más tiempo, pero el Txingudi estuvo bien en defensa e impidió que los navarros puntuaran.

Incluso quien anotó fue el equipo de negro, en el minuto 72, por mediación de Joao Costa en el segundo intento. Con 3-25 en el marcador el partido estaba casi sentenciado y únicamente el conjunto de casa logró un ensayo con transformación en los minutos finales para dejar el marcador final en 10-25.

Alineación: Jon Sánchez, Aitor Asurmendi, Joao Costa, Iñaki Cano, Asier Amigo, Jon Mediavilla, Aritz Rodríguez, 'Lutxo' Echevarría, Alejandro Lasa, Carlos Lora, Ekain Hiribarren, Imanol Rodríguez, Koldo Segurola y Keoma Pacheco.

Marco Dufrechou debutó como técnico y dirigió junto a Iñigo Camarero y Leire Muñoz Cao desde el banquillo, con el asesoramiento de Tom Walsh.

El ZAISA-Txingudi no juega este fin de semana y el sábado 18 recibirá en Plaiaundi al Eibar. Tampoco tiene partido el BIOK-Txingudi femenino, que ese mismo día jugará en Elorrio.