Xiyo y Fernándezz, el último fenómeno de la música urbana, estarán el día 21 en la Sala Tunk!

La promotora guipuzcoana HSTRL Records, centrada en la proyección de artistas emergentes en el ámbito de la música urbana actual, ha programado su séptimo evento ... en Irun, concretamente en la Sala Tunk!, para el próximo viernes, 21 de noviembre.

Las entradas pueden comprarse a través del perfil de la promotora en Instagram y después de haberse agotado el primer tramo, este segundo se está vendiendo a 22 euros. Será un festival con seis actuaciones en directo, desde las 23.00 hasta las 6.00 horas, con un programa de corte reguetón/trap inspirado en la idea motor de estos jóvenes promotores de dar oportunidades a joven talento cercano.

En este caso, HSTRL ha reforzado el atractivo del evento con la presencia de Xiyo y Fernándezz. Es verdad que cabe referirse a ellos también como artistas emergentes, porque hace poco más de un año apenas eran conocidos, aunque su realidad es que han emergido ya por completo. 2,1 millones de oyentes mensuales en Spotify hablan de una realidad de mercado fuera de toda duda; que artistas consagrados de primer orden como Yung Beef y Quevedo hayan colaborado en su tema Ruina (que supera ya los 12 millones de reproducciones en la más popular de las plataformas online), pone de relieve su consolidación entre los pesos pesados del sector.

El propio Yung Beef fue quien a través de su productora La Vendición propició su salto de nivel, oportunidad que este par de jóvenes jienenses no dudó en aprovechar. En el último año, especialmente desde un verano en el que firmaron uno de los temas de la temporada ('Do you remember?') el salto ha sido descomunal para dos cantantes cuyo proyecto colaborativo empezó hace apenas dos años sin que sus carreras previas tuvieran especial eco.

En Irun, esta dupla del reguetón encabeza el cartel en el que figuran también los artistas Hodi MG, Kyubid, Monalisa, Jhota y DJ Mawu.

HSTRL Records HSTLR es un movimiento de música urbana guipuzcoano que busca impulsar el talento emergente y fortalecer la cultura urbana local a través de la música, el arte y la comunidad.