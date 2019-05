XABIER IRIDOY (CANDIDATO DE EAJ-PNV): «Irun tiene grandes necesidades que abordar» El alcaldable jeltzale destaca «completar la Ronda Sur y trasladar las pistas de Plaiaundi» entre los proyectos para este mandato IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 15 mayo 2019, 00:19

Xabier Iridoy lleva ocho años en el Ayuntamiento. En el último mandato, ha pasado dos y medio en el Gobierno municipal y año y medio en la oposición. Ahora se presenta «para ganar las elecciones y ser el próximo alcalde de Irun».

-¿Qué destacaría de los dos años y medio que estuvo en el Gobierno municipal?

Su DNI Datos Irun, 1961. Casado, dos hijos. Licenciado en Informática. Trayectoria Profesor en Irungo La Salle, llegó a ser director del centro. En política, se presenta como candidato del PNV a la Alcaldía de Irun por tercera ocasión.

-Fue un gobierno fuerte que funcionó. Abordamos cuestiones que el gobierno socialista había tenido aparcadas durante años. Juventud, euskera, educación, Policía Local... No habían sido una prioridad y desde EAJ-PNV les dimos un impulso. En las áreas que llevé yo, Urbanismo y Vivienda, destacaría la apuesta para reorientar la VPO al alquiler y responder al cambio en la demanda. Además, sacamos del abandono algunos ámbitos: San Miguel-Anaka, Alarde (con nuevos Planes Especiales), Iparralde-Recondo, Mendipe... Abordamos también Korrokoitz y mi anuncio sobre este ámbito fue lo que provocó la ruptura del gobierno en coalición.

-Tras esa ruptura tuvo mejor sintonía con EH Bildu y Podemos, con quienes sumaba mayoría, que con el PSE.

-No se puede obviar que fue una ruptura fuera de toda normalidad. Hubo una Comisión de Investigación que concluyó que yo había actuado dentro del margen de la legalidad y que, sin embargo, el alcalde actuó de mala fe. Y no es que tengamos mayor sintonía con Bildu y Podemos. En las propuestas para mejorar Irun, en ocasiones coincidimos con ellos, pero también con PSE y PP. En la modificación de créditos de octubre, 3 millones, dejamos la mitad de la propuesta socialista y la otra mitad la pactamos con otros grupos. La ubicación para reubicar las pistas de Plaiaundi del alcalde no era viable y acordamos una alternativa en Txenperenea con SPI y Bildu. Y tratamos de negociar los presupuestos con el Gobierno y otros grupos, pero el alcalde decidió no convocar el Pleno de Presupuestos y estamos con presupuesto prorrogado, con lo que eso supone de retrasos.

-En este mandato ha habido mucha tensión, ¿su relación con el PSE es ya irreconciliable? ¿Afectará a posibles pactos?

-Prefiero no generar expectativas que luego no se cumplan y generen frustración. En cualquier caso, ahora no nos planteamos con quién gobernar. Hay que esperar a que el 26 de mayo se pronuncien los irundarras y a partir de ahí hablaremos con todos buscando lo mejor para Irun. Yo estoy preparado para ser alcalde y llevo un equipo que lo va a dar todo por Irun.

-¿Qué proyecto querría realizar el próximo mandato?

-Hay grandes necesidades que abordar. Si tengo que decantarme por dos, una sería completar en su totalidad la Ronda Sur para mejorar el acceso a la ciudad. La otra, saldar una deuda histórica: ahora que tenemos Txenperenea como ubicación, trasladar allí las pistas y completar el Parque Ecológico de Plaiaundi.