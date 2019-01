Xabier Iridoy afirma que el presupuesto municipal debe «contar con todos» El portavoz de EAJ-PNV asegura que «la ciudadanía pide cambio y tomar decisiones desde la pluralidad» J. OCHOTECO IRUN. Miércoles, 16 enero 2019, 00:13

El portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, afirmó ayer que desde su grupo «queremos que haya presupuestos, pero entendiendo que la política municipal tiene que contar con todos. No debemos aprobar un proyecto sesgado y que no tenga una visión plural».

En plena negociación presupuestaria con el Gobierno, el portavoz señaló que «es cierto que hemos observado una actitud favorable a alcanzar un acuerdo, pero en este momento yo no pondría la mano en el fuego». No obstante, Xabier Iridoy aseguró que «debemos tener presupuestos, es necesario para que la ciudad avance. Desde el 31 de diciembre estamos en una situación de prórroga presupuestaria y no se puede avanzar en nuevos proyectos».

De cara al proceso de negociación, Iridoy señaló que la vocación de su grupo es «acordar en primer lugar con el Gobierno socialista, pero también con otros grupos de la oposición que puedan dar mayorías para lograr mejoras en el proyecto» de las cuentas municipales. En su opinión, el borrador de presupuestos presentado por el Gobierno «es insuficiente y no recoge la pluralidad necesaria». Las enmiendas presentadas por EAJ-PNV, señaló, «completan y centran el proyecto de presupuestos». El portavoz pidió «esfuerzos para llegar a acuerdos, si eso redunda en el beneficio de la ciudad».

Xabier Iridoy quiso hacer «una reflexión: al igual que la sociedad, la política también ha ido evolucionando. Creemos que la ciudadanía pide cambio y tomar decisiones desde la pluralidad, teniendo en cuenta al diferente, si ello va a mejorar el bienestar de las personas y la ciudad». El portavoz afirmó que EAJ-PNV «ha sido capaz de llegar a acuerdos con Sí Se Puede Irun y EH Bildu», y puso como ejemplo «el desbloqueo de la situación del traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi o la aprobación de tres millones paralizados durante meses, que se han destinado a proyectos de mejora de la ciudad».

El portavoz se refirió también al Plan de Protección del Valle de Olaberria: «en 2018 reiteramos una y otra vez al Gobierno socialista que retomara su elaboración, y a día de hoy, nada se sabe. Es una actitud incomprensible e irresponsable». Xabier Iridoy señaló que EAJ-PNV está actualmente preparando un proyecto de ciudad «novedoso y que mira al futuro. Estamos elaborando propuestas para que Irun sea referente, que es el objetivo que nos planteamos. La ciudadanía irundarra pide cambio», aseguró.