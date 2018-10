Xabier Arribas, dentro y fuera Arribas, en una de las salas que muestra sus pinturas sobre la plaza de Urdanibia. / FOTOS: F. DE LA HERA La muestra está separada en dos grandes bloques: bodegones que el artista pintó en interior y toda una serie de cuadros y dibujos realizados in situ alrededor de la plaza Urdanibia El pintor irundarra exhibe una extensa colección en el Amaia hasta el 17 de noviembre IÑIGO MORONDO IRUN. Domingo, 21 octubre 2018, 00:16

Xabier Arribas ha tomado el Amaia con 'La luz de la memoria', una exposición extensa que cubre dos frentes: el trabajo de estudio que ha desarrollado en el último lustro y la serie sobre la plaza Urdanibia y sus alrededores, óleos y dibujos pintados en la calle que le ha ocupado el último año. Arribas ha sacado los bártulos al exterior, como no hace tanto hacían muchos de los llamados 'pintores del Bidasoa' y esta colección es su particular homenaje a esos artistas.

«Reconozco que el primer día, salir a pintar me dio un poco de vergüenza. Aquel día hacía sol y una vecina me bajó crema porque me estaba quemando. Ha sido una experiencia agradable y amable en ese sentido de relación con la gente. Y yo he aprendido mucho», asegura el artista. Y no se refiere sólo a que no le volvió a pasar lo de salir sin crema. «Ahora veo el paisaje con otros ojos. La forma de calibrar, de ver encuadres, de afinar colores... ha sido una gran lección». Dice que se va tomar un descanso, pero «mi intención es seguir pintando en la calle».

El artista Xabier Arribas, pintor irundarra nacido en 1963 y licenciado en Bellas Artes, está formado en la Acamedia municipal y con artistas como Mensu, Javier Sagarzazu, entre otros. Ahora es él quien ejerce de maestro. La obra Además de bodegones, muestra su trabajo del último año pintando en la calle los alrededores de la plaza Urdanibia «en un homenaje a los pintores del Bidasoa». La exposición Hasta el 17 de noviembre en el C.C. Amaia. De martes a sábado, 18.00-21.00 ; domingos y festivos, 11.30-13.30. Entrada libre. Visitas guiadas por el autor los domingos de 12.00 a 13.00.

El resto de la muestra, que es además la parte que recibe al visitante, son bodegones. «Hay una evolución de una primera época en la que había una relación entre los objetos, una intencionalidad en el mensaje, a una parte final más libre en ese sentido».

La delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre, presentó al artista en la inauguración del pasado viernes como «una persona muy vinculada a Irun, como se puede ver en su obra durante toda su trayectoria» y lo calificó de «talento local, aunque sabemos que su arte trasciende la comarca». También destacó su papel como «eslabón entre diferentes generaciones de pintores del Bidasoa, porque fue alumno de Gaspar Montes, Mensu o Javier Sagarzazu y ahora transmite ese conocimiento a las próximas generaciones de artistas de la comarca».