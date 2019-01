Xabi Azaldegi se llevó el Torneo de Navidad de Lur Alai Algunos de los participantes en la sexta edición del Torneo de Navidad de Lur Alai Squash Kluba. La sexta edición del campeonato contó con 28 participantes I.A. IRUN. Miércoles, 9 enero 2019, 00:14

Lur Alai Squash Kluba organiza varios torneos a lo largo del año y uno de ellos es el de Navidad, que alcanzó su sexta edición y lo hizo además con 28 participantes, sorprendiendo positivamente a la organización.

No hay duda de que el squash está renaciendo en Irun y, en ese sentido, desde Lur Alai Squash Kluba solicitan a la gerencia del polideportivo y al servicio de deportes del Ayuntamiento que «las cuatro pistas de Artaleku sigan abiertas. Recientemente se cerró una de ellas y, después de denunciarlo públicamente, se ha reabierto para el fin para el que está concebida. Pero no nos fiamos y estaremos atentos, para que no se pongan trabas a este renacer del squash».

El torneo navideño se concentró en una mañana, en la que cada participante pudo jugar al menos tres partidos y en la que se disputaron un total de 56.

Dos integrantes del LASK llegaron a la final, imponiéndose el hernaniarra Xabi Azaldegi al hondarribitarra Gorka Arretxe. Tercero y cuarto fueron los también locales Joxelu Mariezkurrena y Alberto Terroba y la sorpresa fue el sexto puesto del pamplonica Adrian Beloki, de solo 15 años.

Los participantes disfrutaron de un torneo ágil y disputado, con gran ambiente y enseguida preguntaron cuándo será la próxima cita.

Desde Lur Alai Squash Kluba agradecen a empresas que colaboraron donando regalos, que fueron sorteados entre todos los participantes. Se trata de Bidassoa Basque Brewery, Pizza Real, Mariño, El Curry Verde, ResinGrip y Vintouch Wines.