Vuelve el circo clásico para las familias y los más txikis

B. H. IRUN. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

La compañía Rossi The Show Time acompaña su circo del miedo de una propuesta mucho más clásica, 'Viva el Circo', un espectáculo para familias y txikis en el reinará la magia y la diversión. En él, se mezcla la esencia del circo tradicional con elementos contemporáneos, dando lugar a un espectáculo incomparable capaz de fascinar a espectadores de cualquier edad. La representación incorpora efectos especiales, una iluminación impactante y una banda sonora original que acompaña cada actuación.

Con una capacidad para 800 personas, la carpa de Ficoba se llenará de equilibristas, payasos, contorsionistas, verticalistas, trapecistas, patinadores, luces de colores y efectos especiales que harán del espectáculo algo inolvidable.

Ricardo Rossi «anima a todas las familias a acudir al circo» y a dejarse maravillar por el diverso elenco de artistas del que goza el espectáculo.

Una función de noventa minutos que recupera la auténtica esencia del circo clásico y tradicional. Las entradas están disponibles en rossishowtime.com y oscilan entre los 12 y 30 euros dependiendo de la zona.