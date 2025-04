La Vuelta al Bidasoa de este año «ha estado en el aire por muchas razones»

Iñigo Aristizabal IRUN. Sábado, 12 de abril 2025, 20:26 Comenta Compartir

Cada vez cuesta más organizar carreras ciclistas, y bien lo saben los que tiran del carro de la Vuelta al Bidasoa. Si no es el presupuesto, son los problemas de tráfico o las luchas de poder en la federación, o la coincidencia con un día festivo en Francia, por lo que afecta al tráfico a este lado del Bidasoa.

Jorge García, que ha cogido el relevo de Antxon Mendia al frente de la organización, explica que «en el ciclismo guipuzcoano ha habido muchos problemas, una gran división y a nosotros nos ha pillado de lleno».

8 de mayo Cronoescalada de Guadalupe a Jaizkibel, 4 kilómetros, 219 metros de desnivel.

9 de mayo Irurita-Bera, subiendo Saldías y con dos pasos por Amaiur. 141 kilómetros y 1.707 metros de desnivel.

10 de mayo Hendaia-Irun, subiendo Guadalupe, Gurutze, Aritxulegi, Agiña, Piedad, San Marcial y Erlaitz. 101 kilómetros y 2.336 metros de desnivel.

En la situación de crisis por los motoenlaces «se crearon varios bandos, o estás conmigo o estás contra mí. Nosotros, por no estar de acuerdo con las ideas de la federación anterior, nos hemos visto afectados en el calendario, Queríamos nuestra fecha, pero la Guipuzcoana le dio preferencia al Memorial Balenciaga y eso nos supuso un problema muy grande».

De rebote, la Vuelta al Bidasoa ha tenido que cambiar sus fechas a los días 8, 9 y 10 de mayo y eso ha supuesto un nuevo problema. Recuerda García que «el 8 es festivo en Francia y la Ertzaintza nos avisó de eso y de que no podríamos hacer los recorrido que teníamos planteados ni ese día ni el siguiente». Y aclara que «parece que la Ertzaintza es la que prohíbe todo, pero en este caso ha sido la que más ha colaborado para encontrar soluciones, así como los ayuntamientos».

De esta manera, la carrera cambia su esquema habitual y empezará con una contrarreloj individual desde Guadalupe a Jaizkibel, porque «es una zona en la que prácticamete no va a afectar al tráfico».

En la segunda etapa seguía estando el problema del puente francés, por lo que se va a refugiar en carreteras navarras, con salida en Irurita y llegada en Bera. «Queríamos poner la meta en Ibardin pero no va a poder ser. Será una etapa en la que algunos intentarán recuperar tiempo».

Y el tercer día se disputará la etapa clásica con pequeñas variaciones. «Saldremos de Hendaia, porque queremos y debemos estar en las tres localidades del Consorcio Transfronterizo. En lugar de Arkale subimos por Gurutze y tras Aritxulegi y Agiña se añade Piedad. La meta será en en el paseo Colón de Irun».

García considera que «no es una vuelta fea, a mí me gusta, pero no me acaba de convencer porque es algo que ha sido a golpe de imposición. Nos sentimos víctimas de cómo está el ciclismo guipuzcoano». Asegura que «la edición de este año ha estado en el aire por muchas razones. Económicamente también, se nos han caído algunos patrocinadores».

En definitiva, «nos queda la sensación de que no hemos podido hacer lo que nos hubiera gustado, o lo mejor posible, porque nos han metido en una guerra que no entiendo».

En cualquier caso, quiere que se pase la borrasca y que «tengamos una carrera buena. Tenemos ya los equipos casi confirmados y son buenos. Uno belga, uno francés y los filiales, por supuesto».