Irun

La votación final de los presupuestos participativos comienza mañana

J.O.

irun.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57

Mañana, viernes, se abre el plazo para votar en la fase final de los presupuestos participativos. Hasta el martes que viene, día 7, las personas empadronadas en Irun podrán emitir su voto entre las veinte propuestas que han llegado a la final del proceso.

La relación de finalistas es la siguiente: la compra de material para el Taller Municipal de Cerámica, mejoras en el gimnasio de las instalaciones deportivas de Plaiaundi e instalación de chorros de agua en parques infantiles (surgidas de la reunión presencial); actividades culturales en los barrios, adquisición de carpas y mesas para las AAVV e instalación de papeleras con cenicero en los barrios (propuestas de la Federación de AAVV), dotar a la ciudad de un triciclo con plataforma basculante para silla de ruedas (propuesta del Foro Ciudadano); instalar cámaras de vigilancia, compra de material para servicios de emergencias, cubrir el parque de San Antonio de Padua, renovar el bidegorri entre la calle Santiago y el puente Santiago, instalar canchas de baloncesto y fútbol en Palmera Montero, mejorar el cuidado de las colonias de gatos callejeros, adecuar las aceras del puente de la carretera del Molino, un parque con tirolinas, reforzar la programación cultural, organizar conciertos, redactar un plan de viabilidad de parkings disuasorios, mejorar los medios y herramientas de la Policía Local y sustitución y nueva plantación de arbolado (propuestas recibidas por internet).

También mañana se abre el plazo para votar en el apartado juvenil del proceso, dirigido a jóvenes de 16 a 30 años y en el que se han recopilado nueve propuestas finalistas.

