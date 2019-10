«Vivimos una peligrosa realidad con los vehículos que circulan por las aceras» Representantes de colectivos de la tercera edad se concentraron ayer frente al Centro Social Luis Mariano. / F. DE LA HERA Decenas de vecinos protestan ante la impunidad con la que muchos usuarios de bicicletas y patines incumplen la ordenanza JOANA OCHOTECO IRUN. Viernes, 4 octubre 2019, 00:37

La circulación habitual de bicicletas y patines por las aceras de Irun es una realidad. La aparente impunidad con la que se realizan estas prácticas, incumpliendo la ordenanza, también. Y la paciencia de los peatones ante este problema es cada vez más escasa. A muchos ya se les ha agotado, y así lo hicieron saber ayer, en una rueda de prensa que secundaron decenas de personas, mayoritariamente pertenecientes a colectivos de la tercera edad. Lucía Garbayo, que habló en representación de ellos, reconocía que «la paciencia se me ha acabado».

Porque este problema, aunque se haya visto agudizado con el tiempo, no es precisamente de ayer: «nuestra lucha para erradicar las bicicletas de las aceras empezó hace doce años», recordó Lucía Garbayo. «Hicimos manifestaciones, recogidas de firmas, nos reunimos con los diferentes responsables... ¿Y qué hemos conseguido en estos años? Que haya tres vehículos en vez de uno», decía, en referencia a los monopatines y patines.

Lucía Garbayo explicó que se ha reunido con los delegados de Movilidad y Policía Local del Ayuntamiento, obteniendo como respuesta ante el problema que «no está permitido circular por las aceras. Que tenemos una ordenanza que lo prohíbe». Considera, por lo tanto, que la solución «es cuestión de voluntad política. Los que mandan son los que tienen que dar la orden. La ordenanza no se cumple, y es más, no vemos un policía local a pie».

«Es cuestión de voluntad política. Los que mandan son los que tienen que dar la orden»«Van zigzagueando, sorteando peatones, carritos de bebé, gente en silla de ruedas...»

Un problema de permisividad

Las decenas de personas que se movilizaron ayer no entienden «por qué no se cumple» esa norma. «Seguramente nos dirán que tienen menos policías locales. Olvidemos que ahora somos pocos: nosotros les diríamos, trabajemos mucho y bien los que estamos. Antes, hace doce años, estaba toda la plantilla y no se consiguió erradicar las bicicletas de las aceras. Ha habido tal permisividad que, si no se ponen a esa tarea, en este momento es imposible erradicar los tres vehículos de las aceras».

Pero estos ciudadanos no cesan en sus reivindicaciones «porque en Irun somos 6.841 personas mayores de 75 años. Y estamos viviendo una peligrosa realidad con los vehículos que circulan por las aceras. Estamos francamente decepcionados por la poca atención que se nos ha prestado hasta ahora», lamentaban. Se sienten molestos, también, por «el poco respeto que se tiene a nuestro trabajo altruista. Solamente queremos facilitar el día a día a nuestros mayores. Bastantes problemas tenemos ya para aumentarlos con un atropello. Los patinetes son muy peligrosos, ya ha habido varios accidentes».

Lucía Garbayo se refirió a los atropellos con vehículos de este tipo que se han producido en todo el país. Le consta que también los ha habido en Irun, pero «no los podemos probar». Este tipo de incidentes «se registran como 'accidente', en genérico. No se especifica si ha sido un atropello con bicicleta, con patinete...». Lamentó no disponer de estos datos, porque con ellos en la mano «podríamos tener mucha más fuerza. Yo sé de gente, que no me va a estar mintiendo, a la que le ha ocurrido. Pero los datos son los datos, y esos no los tengo».

Lo que es un hecho objetivo es que los patines eléctricos «alcanzan una velocidad de veinte o treinta kilómetros por hora», y que es bastante habitual verlos circular por las aceras «zigzagueando, sorteando peatones, carritos de bebé, a gente que va en silla de ruedas... Es que ya es el colmo, es desesperante. No nos vamos a estar jugando la salud y la vida todos los días». Aunque la problemática afecte a todos los peatones, Lucía Garbayo recordó que «a partir de los 75 años existen muchas patologías» que conllevan que un incidente con uno de estos vehículos pueda tener consecuencias mayores. «Necesitamos un poco de tranquilidad» al pasear por las aceras, algo que «no tenemos en este momento».

Lo que sí tienen muy claro quienes se concentraron ayer es lo que piden al respecto: que los políticos «se pongan a la tarea» para hacer cumplir la ordenanza. «Que se pongan a ello todos, porque absolutamente todos son responsables».