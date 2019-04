«Vives situaciones que, si no te han ocurrido, son difíciles de entender» Juani Arroyo y Ana Grijalba, con el distintivo creado por Begisare. J.O. IRUN. Domingo, 7 abril 2019, 00:09

A la irunesa Juani Arroyo le diagnosticaron retinosis «con 22 años. Pero tuve una visión buena hasta los 50 años, cuando empecé a perderla y se me complicó con una mácula. Ahora, apenas veo nada», explica. Ha vivido en primera persona muchas de las situaciones incómodas que se citaron en la charla de Begisare: «quedarme hablando sola, caerme... Una vez, paseando con una amiga, pisé a un perro sin querer. ¡Cómo se enfadó su dueño...!».

Llevar el distintivo que informa de su condición ha sido una ayuda, «cada vez más». Aunque reconoce que «al principio me daba corte», ahora está muy contenta de llevarlo porque ayuda a que «la gente se dé cuenta» de su condición y actúe en consecuencia. «Por ejemplo, cuando entro al autobús, muchos conductores esperan a que me haya sentado para arrancar».

Ana Grijalba, también de Irun y con visión baja, cuenta cómo ha reducido riesgos derivados de esta condición en su casa: «el lavavajillas, siempre cerrado, al igual que puertas, armarios y cajones. Toda la familia está concienciada». En la calle ha vivido experiencias similares a las que contaba Juani: «por ejemplo, entrar al autobús y no localizar la máquina para pasar la tarjeta. Te dicen que 'está ahí', pero sólo con esa indicación no la encuentras. Te empiezas a bloquear, a poner nerviosa...». Ana recuerda también una experiencia desagradable comprando en una carnicería: «no vi que había otra persona antes que yo y fui a pedir. Entonces escuché a un hombre decir '¡Ya está la lista colándose...!'. Intenté explicárselo, pero no lo entendió». Sin embargo, reconoce que se ha encontrado de todo, «gente muy comprensiva, y otros que no». Juani añade que «vives situaciones que, si no te han ocurrido, son difíciles de entender».

También para Ana llevar el distintivo creado por Begisare ha supuesto una ayuda. «Sólo viéndote, mucha gente no se da cuenta de que tienes problemas de visión», explica. Y añade otra forma de sobrellevar mejor esta condición: «en casa intentamos llevarlo con humor. Se me rompe una copa y mi marido dice '¡Qué bien, por fin vamos a renovarlas!'. O dejo el plato justo en el borde de la mesa y todos exclaman '¡Pero cómo no se ha podido caer!'».