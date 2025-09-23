Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Irun

Visita institucional al Grupo Uvesco

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30

La alcaldesa, Cristina Laborda, y la delegada de Promoción Económica, Nuria Alzaga, visitaron las instalaciones de la empresa local Grupo Uvesco, de la mano, entre otros responsables de la firma, de su presidente, José Ramón Fernández de Barrena. Las responsables municipales han presentado el proyecto Vía Irun, como posible espacio de colaboración futura para la innovación. En los últimos meses, Laborda ha visitado también Irundin, Alcad electronics, Katea Legaia, Bianditz, Deco Didheya, Corsam y Cauchopren-Likale.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Visita institucional al Grupo Uvesco

Visita institucional al Grupo Uvesco