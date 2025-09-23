Visita institucional al Grupo Uvesco

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La alcaldesa, Cristina Laborda, y la delegada de Promoción Económica, Nuria Alzaga, visitaron las instalaciones de la empresa local Grupo Uvesco, de la mano, entre otros responsables de la firma, de su presidente, José Ramón Fernández de Barrena. Las responsables municipales han presentado el proyecto Vía Irun, como posible espacio de colaboración futura para la innovación. En los últimos meses, Laborda ha visitado también Irundin, Alcad electronics, Katea Legaia, Bianditz, Deco Didheya, Corsam y Cauchopren-Likale.