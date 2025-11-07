Villa de Aranda y Ciudad Real, eliminados en la Copa del Rey

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Entre semana se ha disputado la primera ronda de la Copa del Rey, con equipos de segunda categoría y los peor clasificados en la pasada Liga Asobal.

Ciudad Real (30-20 ante Puerto Sagunto) y Villa de Aranda (39-30 contra el Barça B) son los dos equipos de Asobal eliminados y sufrieron Nava (30-32 ante Coruña con prórroga), Guadalajara (27-30 frente a Los Sauces) y Cangas (33-35 en Alicante).

Los mencionados, Cuenca, Puente Genil y Huesca de Asobal y Burgos, Anaitasuna y Proin Sevilla, además del ganador del Málaga-Benidorm pendiente acceden a la segunda ronda y jugarán entre ellos. En la tercera entrarán en liza los mejores equipos de Asobal salvo Barça, campeón de la pasada edición, cuya final a ocho se jugó en Irun.

Esta temporada la fase final se disputará en Alicante.