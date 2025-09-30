Este viernes se celebrará la asamblea del club, en Ficoba

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El viernes, a las 18.30 en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda y última, tendrá lugar la asamblea general ordinaria del Club Deportivo Bidasoa, en Ficoba.

Tras el saludo de bienvenida del presidente, Gurutz Aginagalde, se procederá a aprobar el acta de la asamblea anterior, celebrada el 1 de octubre de 2024, y se leerá la memoria deportiva. En el apartado monetario están el cuarto y quinto punto, aprobación del balance económico de la temporada 2024/2025 y aprobación del presupuesto de la temporada 2025/2026.

Por último llegarán las propuestas de la junta directiva y el punto final con el turno de ruegos y preguntas.