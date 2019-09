EL 'VIERI' DEL REAL UNIÓN

EL Unión jugó el domingo en el histórico Helmántico, un estadio que acogió fútbol de Primera en la década de los 90. Los que pinten alguna cana, seguro que recuerdan al Salamanca de la 96/97, que tenía un puñado de jugadores muy codiciados en el intercambio de cromos de la época; Stelea, Lanna, Vellisca o la pareja de delanteros formada por Pauleta y el 'Cuqui' Silvani, entre otros. El irundarra Aizpurua también formaba parte de aquel equipo.

Quizás les suene un encuentro de la temporada que les menciono, que servidor tuvo la fortuna de presenciar en directo. Los salmantinos se enfrentaron al Atlético de Madrid con victoria por 5-4 de los primeros. Lo curioso de aquel duelo es que todos los tantos de los colchoneros fueron obra de Vieri.

El fin de semana y los días previos me han hecho acordarme de aquel partido y del 'capocannoniere' del Real Unión, que no ha tenido un comienzo de año demasiado positivo. Orbegozo se perdió gran parte de la pretemporada por unas molestias y el domingo no entró en la convocatoria tras sufrir un golpe en el encuentro de Copa Federación disputado entre semana. Con Javi Martínez también en el dique seco, Jorge Galán, que ha empezado el curso a un nivel alto, se ha quedado como única referencia ofensiva, pero el Real Unión necesita de vuelta a su 'killer'. No hace falta que sea para anotar cuatro goles en cada partido.