La vida de Manuela Vos, a escena en el CBA mañana

El Centro de Cultura y Creatividad CBA acoge mañana la representación teatral 'Manuela, el vuelo infinito', en la que se narra la historia real de Manuela Vos, una mujer a la que en 2021 la vida le dio un vuelco en tres segundos. Ese es el tiempo que tardó su cuerpo en recorrer los 30 metros en caída libre que la separaban, escalando una montaña, del suelo. Tres años después, en 2024, Manuela se convirtió en campeona del mundo en ciclismo paralímpico. La cita se ha programado para las 20.00 con entradas a 16 euros, que pueden adquirirse a través de la web municipal.

La representación cuenta la historia de Manuela con la ayuda de cuatro artistas entre las que se encuentra la propia Manuela, que ha participado activamente en el proceso de creación. La función se estructura en torno al cambio que produce en la vida de Manuela un accidente que transforma a una deportista en una mujer tetrapléjica. Narra su emocionante aventura de vida, esfuerzo y pasión que se convierte en una metáfora de la sociedad contemporánea: en la creación de la pieza y la gira se han tenido que solventar dificultades a las que se enfrenta Manuela en su día a día. Si en ocasiones la vida no está diseñada para las personas con discapacidad, tampoco lo están los camerinos, escenarios, hoteles o transportes.