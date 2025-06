«Una vida igual de cómoda, pero más sostenible»

Joana Ochoteco Irun Viernes, 6 de junio 2025, 19:57 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

Uno de los mensajes que se repiten en cada edición de Bioterra se refiere a cómo, también en materia de sostenibilidad, el granito de arena que aporte cada uno puede derivar en una gran transformación. Veintidós ediciones después, no es aventurado afirmar que la feria ha sumado muchos millones de pequeñas aportaciones que, aunque no pueda cuantificarse en cifras, seguro han supuesto un cambio en la vida de muchos. Cuando hace más de dos décadas expresiones como cambio climático o transición energética aún no eran recurrentes, Bioterra ya daba voz y refugio a quienes soñaban con un mundo diferente y una sociedad más sostenible. Bioterra ha creado escuela y ofrece un espacio más necesario que nunca, en el que «ejercer una militancia ecológica serena, pero decidida, basada en el conocimiento, el compromiso y la acción cotidiana».

Son palabras de la directora de la cita, Maialen Gaztañaga, que se escucharon este viernes en la inauguración de la XXII edición. «La gran feria por excelencia de Ficoba», como la definió la alcaldesa, Cristina Laborda, mantiene sus puertas abiertas sábado y domingo. Más de un centenar de expositores se dan cita en los tres pabellones del ferial, una oferta que completan alrededor de 70 actividades. Con todo ello, Bioterra «informa, inspira y transforma», y se reafirma como «el mayor escaparate del sector ecológico en el norte», subrayaba Laborda.

Junto al Ayuntamiento, el respaldo institucional al evento se reflejó con la presencia de los representantes del Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa. Iran-tzu Allende, viceconsejera de Transición Energética, coincidía en ese mensaje que cada año lanza Bioterra y apuntaba al «reto más importante» de la actualidad, «el cambio climático y la transición energética. Ante eso, hay que reflexionar sobre nuestros hábitos». Bioterra es el mejor lugar para ello, para descubrir todos esos «productos y servicios que hacen que nuestra vida sea igual de cómoda, pero mucho más sostenible», añadía el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio. También desde la institución foral, pero desde el departamento de Movilidad, la diputada Azahara Domínguez ponía el foco en la «promoción del transporte público» y animaba a «contribuir, todos y todas, a la consolidación de hábitos más sostenibles».

En ese acto de inauguración de la XXII edición se hizo un reconocimiento a expositores que cumplen una década participando en Bioterra: los galardonados de este año son la propia Diputación y las empresas Nayadel, Teknableu y Ekidom.

Expositores veteranos

Los mencionados no son los únicos expositores veteranos de la feria; los hay, incluso, que han acompañado a Bioterra desde el principio. Uno de los ejemplos es Bodegas Bagordi, presente en esas veintidós ediciones. Esta empresa de vinos ecológicos procede de Navarra, pero tiene un vínculo con Irun: Miren Cárcar, al frente del stand ubicado en el pabellón 3, explica que «mi ama», Cristina Etxepare, «y toda la familia de su parte son irundarras». De hecho, una de sus líneas de productos se llama Oiasso. «Somos una bodega de producción ecológica con un recorrido de más de treinta años, y tenemos una variedad de vinos bastante amplia para poder llegar a todos los clientes». Blancos, rosados y tintos, crianzas, reservas y gran reservas tientan al paladar desde su stand. Esa producción ecológica se traduce en «cuidar lo más importante para nosotros, que es la tierra. Es la que te da el fruto, por lo tanto, cuanto más cuides la tierra, mejores resultados dará el vino». Una premisa que se solapa a la perfección con el mensaje que lanza Bioterra.

La feria, que como novedad de este año propone catas de aceite de oliva, estará abierta hoy de 10.00 a 20.00 y mañana de 10.00 a 19.00, con entrada libre. El programa completo está disponible en bioterra.org.