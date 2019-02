«Una victoria nos daría ventaja de cara al último tercio de la liga» Cuétara celebra una acción en el partido contra el Barça en Artaleku. / F. DE LA HERA Jacobo Cuétara tiene claro que «si hacemos un buen partido, vamos a tener nuestras opciones para ganar» El Bidasoa-Irun visita al Granollers en plena pelea por Europa (21.30) BORJA OLAZABAL Martes, 26 febrero 2019, 00:26

Con once partidos por delante para que termine la competición, un mundo, la pelea por Europa empieza a estar muy caliente. Y más que va a subir la temperatura con el encuentro de esta tarde en el Palau d'Esports de Granollers entre el Bidasoa-Irun y el conjunto vallesano (21.30 horas, LaLigaTV APP). O lo que es lo mismo, el segundo de la Liga Asobal contra el tercero. Los dos equipos saben que el duelo no va a ser definitivo, pero en el vestuario amarillo tienen claro que un nuevo triunfo les aclararía mucho el camino hacia un viejo continente que hace demasiado tiempo que no visitan.

Tras cuatro jornadas de la segunda vuelta, los irundarras tienen 25 puntos y el Granollers, 24. El golaveraje, de momento, es para los de Irun por el 28-27 de la ida, pero también va a estar en juego en el día de hoy. Por detrás, también con 24 puntos, aparecen Logroño y Huesca, y 23 tiene el Ademar. La clasificación está que arde, pero el Bidasoa es el que lidera este grupo de mortales -todos los que viven a la estela del Barça- y tiene, además, una pequeña ventaja con el resto, y es que ya ha jugado su partido contra los blaugrana.

Así es como están las cosas para un Bidasoa-Irun que sueña con volver a Europa y así es como lo explicó Jacobo Cuétara en la rueda de prensa que ofreció ayer en la sala de prensa de Artaleku. «Hemos empezado la segunda vuelta con enfrentamientos directos con los equipos de arriba. Sabíamos que el comienzo era muy complicado por los rivales y hablamos de llegar a los últimos diez partidos con opciones de Europa. Estamos muy arriba con los seis puntos sumados y si sacamos la victoria en Granollers no solo vamos a estar bien colocados, sino que vamos a partir con ventaja de cara al último tercio del campeonato. Tendríamos ventaja de puntos, el golaveraje a favor y que ya hemos jugado contra el Barça».

Pase lo que pase al final, a la temporada se le podrán poner pocos peros, pero de lo que no hay duda es de la ambición que está mostrando el equipo. El Bidasoa es un bloque reconocible por su juego y por la intensidad que le mete a todos los partidos. Y todo esto viene reforzado por un gran estado anímico. Cuétara dejó claro que «los jugadores están con mucha confianza, con muchas ganas de competir y de seguir alargando esta sensación que tenemos todos. Queremos prolongar el estado de felicidad. Pero también vamos con cautela porque sabemos a qué rival nos enfrentamos. Nada más y nada menos que al Granollers en su casa. Nosotros sabemos que somos competitivos y que si hacemos un buen partido tendremos nuestras opciones de ganar».

Atención sobre Figueras

A la hora de analizar lo que puede suceder sobre la cancha, el entrenador del Bidasoa señaló que «no sé cuál será la tendencia del partido. Nosotros nos tenemos que centrar en dar nuestro nivel porque no sé si será un partido de muchos o pocos goles. Lo que es seguro es que va a ser un duelo en el que va a ser importante mantener el nivel de juego los sesenta minutos. Ahí está la dificultad que le podemos poner al Granollers, el desgaste. No se trata de correr más, sino de aguantar el nivel sesenta minutos, aun sabiendo que es complicado».

Hablando de desgaste, a buen seguro que Jacobo Cuétara estaba pensando en el partido de Copa EHF que los vallesanos disputaron el sábado en Polonia. Un duelo exigente y que acabó con empate en el marcador. «Tienen que acusar el cansancio, pero también es verdad que la competición europea te da un ritmo y un nivel de juego, un punto extra que muchas veces solo tienen los equipos que están jugando en Europa. Te da una marcha más por el nivel de los equipos a los que se enfrentan. Además, para ellos es un momento muy importante de la temporada, un momento clave en Europa, y todo el mundo está muy metido, muy centrado. Una cosa se equilibra con otra».

Europa y el cansancio pueden resultar clave, pero también la figura de Adriá Figueras. El pivote le hizo 10 goles al Bidasoa en la primera vuelta y 4 en la semifinal de la Copa Asobal. Cuétara subrayó que «es un jugador que le mete muchos goles a todos los equipos. Si estamos muy pendientes de él, nos meterán los demás, porque el Granollers tiene grandísimos jugadores de cara a gol como Antonio García y Oswaldo. Lo importante es que nos meta pocos goles el equipo».

Una vez más, seguro que en la defensa está la llave a Europa.