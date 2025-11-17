Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tellechea y Ramsés Gil en una conversación durante el encuentro del domingo contra la SD Logroñés. LUSA

Irun

Una victoria para la afición y para poder reivindicarse

«Probablemente, la primera parte sea la de más nivel que hemos hecho», valoró Ramsés Gil tras la victoria en Gal frente a la SD Logroñés

Iñigo Morondo

Irun

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El Real Unión llegó al partido del pasado domingo arrastrando una pesada losa. Quizá dos. Porque pesaban, mucho, los dos meses sin ganar en casa ... desde que derrotó a la Mutilvera, pero la posición clasificatoria, sin ser mala, añadía un punto extra de presión al duelo contra la SD Logroñés.

