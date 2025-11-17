Una victoria para la afición y para poder reivindicarse

El Real Unión llegó al partido del pasado domingo arrastrando una pesada losa. Quizá dos. Porque pesaban, mucho, los dos meses sin ganar en casa ... desde que derrotó a la Mutilvera, pero la posición clasificatoria, sin ser mala, añadía un punto extra de presión al duelo contra la SD Logroñés.

Los riojanos, como recordó el técnico txuribeltz, Ramsés Gil, tras el encuentro, llegaban a Gal «con una línea extraordinaria en lo que va de temporada. Sabíamos que iba a ser un partido complejo y de poder a poder y desde luego así ha sido».

Tellechea abrió el marcador en un primer tiempo en el que los locales acumulaban ocasiones una detrás de otra, pero un penalti en el 35 permitió al Logroñés igualar el marcador. Hubo que esperar a superar la hora de partido para que los txuribeltz consiguieran aprovechar otra de las muchas ocasiones generadas y desequilibrar el tanteo.

«Hemos estado bastante bien», valoraba Gil, que sin embargo apuntaba que «con todo lo que hemos generado nos hubiera encantado tener más solvencia y coger más distancia en el marcador. Cuando no lo haces, en esta categoría sufres sí o sí. Al final hemos tenido la suerte de cara, esta vez sí, para poder sacar los tres puntos en casa, que ya teníamos ganas». Para Ramsés, la primera parte del domingo fue, «probablemente, la de más nivel hasta ahora. Hemos tenido mucha fluidez y el plan de partido estaba saliendo muy bien. Se trata de eso, de que lo que trabajas durante la semana el domingo funcione. Y ha funcionado».

Explicó que la idea era atraer esa presión que los riojanos suelen ejercer «y generar un espacio entre su línea defensiva y su línea de centrocampistas y ocuparlo nosotros. A partir de ahí, coger caídas, cambiar el ritmo... Lo hemos hecho y hemos creado peligro, sobre por las bandas, como para haber dejado el partido visto para sentencia».

Por eso decía que la «la pena es no haber cogido algún gol más de ventaja», porque luego llegó esa acción dentro del área que el árbitro sancionó como penalti. Fiel a su máxima, Gil recordó a los periodistas que no habla de los árbitros, «ni he preguntado a los jugadores qué ha pasado». Desde que empezó la temporada, desde antes de llegar a Gal, en realidad, el técnico trata las decisiones arbitrales como cualquier otro hecho en un partido. Ocurre y ya está.

Lo bueno es que esta vez el Real Unión hizo dos dianas «y por fin le hemos podido dedicar una victoria a la afición, que ya lo merecía. Siempre apoyando, siempre sumando para el equipo. Para ellos que va».

Tercer gol de 'Telle'

Ignacio Tellechea fue quien abrió la lata el domingo con el que es su tercer tanto liguero. Como el equipo sufrió más de lo que parecía necesario, no se mostraba del todo exultante tras el partido, «pero todo lo que sea sumar tres puntos nos vale, más en casa, que llevábamos tiempo sin ganar. Ojalá hubiese sido un resultado más holgado y hubiésemos sufrido menos». Señaló que esa dificultades para ganar se daban pese a que «veníamos jugando bien. Salvo el partido del Sestao, todo lo demás habíamos jugado bien. No se estaban dando los resultados, pero el equipo estaba compitiendo bien. Hoy hemos competido bien, hemos jugado bien y además hemos podido ganar».

La receta está clara mantener la línea y «buscar ahora los tres puntos fuera de casa», el domingo al mediodía contra el Alavés B, «para quedarnos en esa parte de arriba, que es el objetivo».