El viaje hasta la batería de hornos volverá a ser en el Tren Verde

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El trayecto desde el Museo Oiasso a bordo del Tren Verde era una de las características propias de la visitas guiadas que se realizaban en Irugurutzeta, y se retomará en la nueva etapa que el equipamiento afrontará a partir de la próxima primavera. «Ya hemos adquirido un Tren Verde y cuando se ponga en marcha lo conoceremos», adelantó la alcaldesa.

Este vehículo, que será cien por cien eléctrico, trasladará a los participantes en las visitas guiadas desde el centro de la ciudad hasta el coto minero. Su adquisición ha tenido un coste de 450.000 euros, de los cuales cerca de la mitad han sido financiados a través de los Fondos Europeos Next Generation.

Con este elemento se refuerza el carácter de Irugurutzeta como recurso turístico, completando la experiencia de la visita al entorno y añadiendo un atractivo más tanto para los visitantes de la ciudad que quieran conocer el equipamiento como para los propios irundarras.