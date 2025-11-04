Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Senderistas observan los vestigios de los hornos de calcinación.

Irun

El viaje hasta la batería de hornos volverá a ser en el Tren Verde

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

El trayecto desde el Museo Oiasso a bordo del Tren Verde era una de las características propias de la visitas guiadas que se realizaban en Irugurutzeta, y se retomará en la nueva etapa que el equipamiento afrontará a partir de la próxima primavera. «Ya hemos adquirido un Tren Verde y cuando se ponga en marcha lo conoceremos», adelantó la alcaldesa.

Este vehículo, que será cien por cien eléctrico, trasladará a los participantes en las visitas guiadas desde el centro de la ciudad hasta el coto minero. Su adquisición ha tenido un coste de 450.000 euros, de los cuales cerca de la mitad han sido financiados a través de los Fondos Europeos Next Generation.

Con este elemento se refuerza el carácter de Irugurutzeta como recurso turístico, completando la experiencia de la visita al entorno y añadiendo un atractivo más tanto para los visitantes de la ciudad que quieran conocer el equipamiento como para los propios irundarras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El viaje hasta la batería de hornos volverá a ser en el Tren Verde

El viaje hasta la batería de hornos volverá a ser en el Tren Verde