«Viajar es tan sencillo que la gente busca cosas cada vez más diferentes» Domingo, 11 agosto 2019, 00:29

«En los viajes que hemos hecho por carretera siempre nos hemos encontrado con un montón de gente, de sitios diferentes, que recorre el mundo de este modo». El perfil de viajero sobre ruedas sin una ruta cerrada es más común de lo que parece. Jorge Rodríguez cuenta que «hay gente que se ha ido en un Seat Toledo hasta Tailandia y se han quedado allí a vivir. Y que siguen con su Seat Toledo».

Lo que no es habitual son agencias que organicen este tipo de excursiones. «Hay una empresa en España que hace viajes por Noruega en un autobús-caravana, en Alemania hay otra que organiza rutas por todo el mundo... Hay algunas, pero no es fácil de encontrar un viaje de este tipo». Sí existe, en cambio, ese público potencial: «ahora mismo, viajar es tan sencillo que creo que la gente busca cosas cada vez más diferentes», asegura Jorge Rodríguez.

El planteamiento que propone The Adventure Bus puede resultar «llamativo, porque la gente no está acostumbrada a verlo o no sabe que se pueden hacer este tipo de viajes. Pero en cuanto el tema te interesa un poco y te metes en el mundillo, te encuentras con muchísima gente que lo hace, que han decidido vivir en un vehículo porque les da libertad. Hoy en día, con un ordenador puedes trabajar desde cualquier sitio, tener una casa es carísimo... La vida son dos días, y cada vez nos damos más cuenta de que hay que aprovecharla».