Otra vez cerca, pero sin premio en el Palau Blaugrana

Mes y medio de competición ha tenido que pasar para que el Irudek Bidasoa Irun sufriera su primera derrota oficial, 33-31. En este tiempo ha acumulado tres victorias en Europa, cuatro y un empate en la liga y al final la racha se rompió en el Palau Blaugrana, donde los irundarras mantuvieron el pulso, llegando a estar por delante en el marcador, 18-19, y cerca de poder empatar en el tramo decisivo.

Tras el encuentro, Alex Mozas destacó que el Barça «es un rival que te castiga cada error. En la segunda parte tuvimos unos diez minutos malos, de ataque sobre todo, en los que no conseguíamos meter gol. Estábamos a uno o dos goles, pero nos costaba mucho meter gol».

Después «intentamos cambiar esa tendencia con el siete contra seis. Metíamos gol casi siempre, pero ellos nos respondían rápido con Frade tirando del centro del campo. Lo intentamos todo pero no pudo ser». en el centro. Hemos intentado todo, pero al final hoy no ha podido ser.

En los últimos años el Bidasoa ha tuteado al Barça más de una vez. «Cada vez que venimos aquí damos una buena imagen, pero nos falta sacar algo y no nos vamos contentos».

En cualquier caso, «nos tenemos que olvidar e intentar salir reforzados en la medida de lo posible de la competitividad del equipo y afrontar el partido del martes como lo que es, un partido contra un gran equipo, pero sin olvidar que nosotros tenemos que mirar a los ojos a todos».