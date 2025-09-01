Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

A la venta las entradas para la sesión de DJ de N97 del día 13 en la sala Irun Zuzenean

X. L. G.

Irun

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

Ya están disponibles las entradas para asistir el próximo sábado, 13 de septiembre, a la sesión de DJ que el colectivo local N97 ofrecerá en ... la sala Irun Zuzenean a partir de las 22.00. Las entradas se pueden adquirir a través de la web municipal a un precio de dos euros. N97 está compuesto por los artistas locales Irune Muguruza e Iñigo Jiménez, que desde 2023 ofrecen sesiones de house, tech-house y minimal. El colectivo, que el día 10 actuará en el Kasino Zaharra de Hondarribia, utiliza la música electrónica para reivindicar un mundo sin fronteras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  10. 10

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco A la venta las entradas para la sesión de DJ de N97 del día 13 en la sala Irun Zuzenean