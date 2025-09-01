A la venta las entradas para la sesión de DJ de N97 del día 13 en la sala Irun Zuzenean

Ya están disponibles las entradas para asistir el próximo sábado, 13 de septiembre, a la sesión de DJ que el colectivo local N97 ofrecerá en ... la sala Irun Zuzenean a partir de las 22.00. Las entradas se pueden adquirir a través de la web municipal a un precio de dos euros. N97 está compuesto por los artistas locales Irune Muguruza e Iñigo Jiménez, que desde 2023 ofrecen sesiones de house, tech-house y minimal. El colectivo, que el día 10 actuará en el Kasino Zaharra de Hondarribia, utiliza la música electrónica para reivindicar un mundo sin fronteras.

Está sesión forma parte del programa confeccionado por el Ayuntamiento con motivo de la inaguruación, el próximo jueves 11, del nuevo Centro de Cultura y Creatividad, el espacio contiguo al CBA y destinado a albergar distintas iniciativas culturales y creativas.

La actuación de N97 no será la primera actividad que acogerá la sala Irun Zuzenean, espacio integrado en el nuevo centro cultural. El mismo día 11, el artista Janus Lester participará en la primera cita del programa Encuentro Geltoki a partir de las 20.00. De la mano de la presentadora Nerea Alias, el público tendrá la ocasión de interactuar con el cantante beratarra para conocerle más de cerca en una inicitiva basada en encuentros «informales e insipiradores con personas relevantes del mundo de la cultura». Según informó ayer el Ayuntamiento, todavía quedan entradas disponibles para asistir al evento.

Lleno en El Sentido de la Birra

Donde no quedan entradas disponibles es para acudir a la grabación del videopodcast El Sentido de la Birra del próximo jueves en la sala Irun Zuzenean. En este programa, uno de los más populares del Estado, Ricardo Moya propone una charla relajada y sin guion con un invitado sorpresa cuya identidad no se revelará hasta el inicio del mismo.