A la venta los abonos europeos para los socios del club

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

El Club Deportivo Bidasoa ha activado la venta de abonos para los encuentros de European League a disputar en Artaleku, contra el SG Flensburg-Handewitt alemán (21 de octubre), Saint-Raphael Var Handball francés (18 de noviembre) y AHC Potaissa Turda rumano (25 de noviembre), todos ellos a las 20.45.

Los socios tienen de plazo hasta el miércoles 8 de octubre, a las 23:59, para comprar su abono y garantizar su asiento habitual. Deberán realizar dicha acción mediante la zona privada en la aplicación o en la oficina (de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00).

El 10 de octubre a las 21.00, después del partido contra el Bada Huesca, se activará la venta pública de abonos de Europa para no socios y de entradas para el primer encuentro ante el Flensburg.

Los precios de los abonos de European League para los socios son los siguientes: Adulto (entre 26 y 64 años), 30 euros; sénior (mayores de 65 años), 20 euros; júnior (entre 19 y 25 años), 20 euros; juvenil (entre 15 y 18 años), 17 euros; infantil (hasta 14 años), 8 euros.

Para no socios los abonos europeos costarán 50 euros para adultos (mayores de 25 años), 40 para juveniles (entre 15 y 24 años) y 25 para infantiles (hasta 14 años).