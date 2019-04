«Vemos, pero no todo lo que los demás esperan que veamos» Los asistentes a la charla de Begisare escuchan las explicaciones de Amaia Gereñu. / FOTOS: F. DE LA HERA Begisare ofreció una charla para difundir y sensibilizar sobre la realidad de las personas que padecen baja visión JOANA OCHOTECO IRUN. Domingo, 7 abril 2019, 00:13

Puede que le haya ocurrido alguna vez: está esperando su turno para sacar dinero de un cajero o comprar en la carnicería, y aparece una persona que se salta la cola. Usted, en principio lógicamente, se indigna. Pues es posible que se haya enfadado sin razón y que esa persona no haya visto que había más gente esperando y creído, lógicamente, que era su turno. Puede que esa persona sea una de las casi un millón que, en todo el Estado, padecen baja visión. Pueden ver, sí, «pero no vemos todo lo que los demás esperan que veamos».

Así lo explicó este jueves, en el Espacio Palmera Montero, Amaia Gereñu, de Begisare. La asociación guipuzcoana de afectados por retinosis ofreció una charla para dar a conocer al público qué es la baja visión, sensibilizar al respecto y ofrecer algunas pautas que todos podemos poner en práctica para hacerles la vida un poco más fácil a quienes padecen esta condición.

1 Si una persona con baja visión le pide ayuda, no se incomode Ella le dirá exactamente qué necesita. Por ejemplo, que le diga cuál es el número del autobús que se está acercando a la parada. 2 Si tiene que darle algo, entrégueselo en la mano Por ejemplo, los cambios al pagar en una tienda. 3 Si observa que la persona con baja visión no le saluda pese a conocerlo o estar cerca, hágalo usted y preséntese. 4 Si están conversando y tiene que ausentarse, comuníqueselo a la persona para que no se quede hablando sola. 5 No utilice gestos y términos ambiguos como 'aquí' o 'allí'. Sea específico arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, detrás, delante... 6 No agarre a la persona sin avisarle, podría asustarse. 7 Si va a ayudar a la persona con baja visión a caminar por la calle, esta se agarrará a su brazo por encima del codo. 8 Avísele ante la proximidad de escaleras, y recuerde concretarle si tiene que subirlas o bajarlas. 9 Para ayudarle a sentarse, es suficiente con que lleve la mano de la persona con baja visión hasta el respaldo de la silla. 10 Si el camino por el que van a pasar se estrecha, transmítaselo llevando el brazo por el que la persona con baja visión le está sujetando hacia el centro de su espalda.

Esta conferencia complementó la exposición que, hasta el próximo día 13, acoge el Espacio Palmera Montero: se trata de una muestra interactiva, cuyos visitantes pueden probarse unas gafas de realidad virtual para comprobar, en primera persona, cómo ven las personas con baja visión. La exposición incluye también una serie de paneles divulgativos sobre los síntomas de esta condición. Como explicó Amaia Gereñu, la baja visión tiene diferentes causas (retinosis, glaucoma, degeneración macular asociada a la edad...) y se manifiesta de diferentes maneras: reducción concéntrica del campo visual o visión de túnel, pérdida de agudeza visual, pérdida de sensibilidad al contraste, deslumbramiento...

Como explicó Amaia Gereñu, la ceguera es menos común (la padecen 70.000 personas en España) que la baja visión, pero la primera es paradójicamente más conocida. Ello conlleva que quienes sufren la segunda se enfrenten a situaciones de incomprensión «y en las que te sientes mal. Los demás piensan que has hecho algo incorrecto, y tú no sabes qué». Además de las ya mencionadas de saltarse su turno sin querer, pueden no saludar a un amigo porque no le han reconocido, tener dificultad para identificar el producto que buscan al ir de compras... Y un largo etcétera.

«Hacernos identificables»

Uno de los objetivos de Begisare es contribuir a paliar todas estas situaciones, y en ese sentido todos pueden poner de su parte: quienes no padecen baja visión, siguiendo las pautas y consejos que se ofrecieron en la charla para ayudar a los afectados. Y quienes sufren esta condición, haciéndose identificables. Porque uno de los rasgos que los diferencia de las personas ciegas es que, en muchos casos, a ellos no se les nota que tienen baja visión. Por eso, Begisare ha creado un distintivo con el lema 'Tengo baja visión'. «Tenemos que hacérselo ver a los demás. Reconocemos que es complicado que se nos entienda, pero haciéndonos identificables podemos contribuir a ello», explicó Amaia Gereñu.

Además de las iniciativas ya emprendidas, Begisare tiene la intención de llevar a cabo una campaña con los comercios de Irun. Para más información sobre la asociación, los interesados pueden consultar la página web www.begisare.org.