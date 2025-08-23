Por donde Velázquez trazó la línea

BÁRBARA HOSSEIN Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

De puente a puente' es una actividad impulsada por el Ayuntamiento y organizada por la oficina de turismo, que ofrece un tour para quienes quieran sumergirse en la historia del Bidasoa y comprender la evolución de la ciudad desde antes de la Edad Media.

El punto de partida está en el puente Avenida, de barandillas azul claro y blanco. Apoyado sobre una de ellas, aguarda Josu Narbarte, el guía. Narbarte esperaba a las 11.00 de la mañana a los cuatro asistentes para comenzar la visita guiada. A medida que iban llegando, saludaba cordialmente a cada participante.

Frente al Centro de Interpretación del Bidasoa —un edificio que en su día fue la aduana entre el Reino de Castilla y Francia— se encontraban ya Mariajosé y Manuel, una pareja de irundarras. Aguardaban pacientemente, protegidos del sol, a sus compañeras Rosi e Irati, con quienes darían inicio al recorrido.

«En 1521, las tropas franco-navarras intentaron recuperar Navarra y Gipuzkoa e Irun fue clave en la guerra»«En siglo XVI, bajo control de Hondarribia, los hendayeses no podían pescar ballenas, ni los irundarras salmón»

Tras abonar 3 euros, el guía los condujo hasta la mitad del puente. Allí señaló dos postes que, en su parte superior, albergaban las banderas de la Corona de Castilla, el Reino de Navarra y Aragón.

A continuación, Narbarte los invitó a continuar caminando por el puente. Al hacerlo, el guía animó a los participantes a darle la espalda a Hendaya para contemplar el escudo de Francia que el poste tiene en su reverso. Era de doble cara.

Sobre la misma plataforma, las iniciales Y y N, visibles bajo la luz del sol, sirvieron de excusa perfecta para que Narbarte explicara la historia del Puente Internacional Avenida y la pugna por el dominio del Bidasoa durante la Edad Media. Un puente que, siglos más tarde, marcaría la frontera simbólica entre la España de Isabel y la Francia de Napoleón, tras la firma del Tratado de Bayona.

La importancia del pólder

La visita continuó siguiendo los derroteros del Bidasoa, río estratégico que, como explicaba Narbarte, servía para «comercializar paños, metal y pescar salmón». En un día típico de la llamada Euskadi tropical, los asistentes avanzaban bordeando el río, paraguas en mano, entre ocas, garzas, patos y cisnes, hasta llegar al antiguo cuartel de Osinbiribil.

A lo largo del paseo, el guía evocó el Irún del siglo XVI, que no era más que «una calle», la que subía desde la iglesia del Juncal. El nombre de la iglesia —señaló— provenía de sus vistas a las marismas, donde la abundancia de juncales era notable.

El guía también explicó las cesiones de la Corona de Castilla a Hondarribia en cuanto a las limitaciones sobre el Bidasoa, un río que rodeaba toda la comarca y sobre el que la villa tenía jurisdicción. «Los hendayeses no podían pescar ballenas, ni los oriundos salmón», sin ser reprendidos por Hondarribia, explicó. Una pugna que se prolongó hasta mediados del siglo XVIII, cuando el pueblo irunés, harto de las pretensiones y exigencias hondarribitarras, logró la independencia del «yugo» de sus vecinos.

El recorrido tomó entonces un desvío histórico hasta los Países Bajos, donde, según el guía, se inventó el 'pólder'. Un método fundamental que permitiría más adelante construir viviendas en Irun sobre terrenos fangosos y húmedos y que consistía en el drenaje artificial que permitía cultivar sobre la tierra. «Así era cómo le ganaban terreno al río».

Dejando atrás el antiguo cuartel, el recorrido se tornó cuesta arriba. La siguiente parada: Gazteluzar. Al enterarse de que el camino pasaba junto al cementerio (concretamente por la fatigante cuesta), Marijose bromeó: «¿No podemos ir por otro lado?».

«Sólo podemos ir por aquí, pero de verdad que no es tanto», respondió el guía. «Iremos despacito y pararemos cuando me digáis».

Mientras ascendían, hablaron sobre la histórica fábrica de Chocolates Elgorriaga. «Allí trabajó medio Irún», comentó Manuel. Narbarte, por su parte, añadió que durante el reinado de Castilla, la región tuvo facilidades para fabricar chocolate, gracias a las materias primas que llegaban directamente desde América.

Todo eran risas y chascarrillos... hasta el momento de la verdad: la cuesta de Blaia. A paso medianamente rápido, los cuatro asistentes la subieron. Pero no faltó un «uff» colectivo al plantarse frente a la imponente silueta del castillo de Behobia, la siguiente parada.

«Allí, en 1521, las tropas franco-navarras intentaron recuperar Navarra y Gipuzkoa», comenzó Narbarte. Con esta frase dio paso al relato de la batalla de San Marcial, que concluyó con el derribo de uno de los pocos castillos triangulares de la península ibérica. Fue Carlos I (V de Alemania) quien ordenó su destrucción, al considerarlo una posición "débil", pese a que sus torres dominaban estratégicamente los pasos hacia Navarra, Behobia y Donostia.

No iba a ser todo subida...

Por fin tocaba bajada. Cuesta abajo, el grupo se acercó nuevamente al Bidasoa. Ante la duda —difusa para muchos— sobre dónde se ubicaba exactamente la frontera, el guía explicó que, tras los conflictos entre comunidades locales, fueron los reyes de Francia y España quienes decidieron delimitarla a comienzos del siglo XIX.

Fue Velázquez, pintor de la corte de Carlos IV, quien ideó este tratado durante su estancia en Hondarribia. Él mismo escogió la Isla de los Faisanes para la firma del Tratado de los Pirineos en 1853, fijando una línea clara entre ambos estados. Actualmente, la isla de los Faisanes es un condominio internacional: cada seis meses, su administración cambia entre Francia y España.

«Hemos aprendido curiosidades de la ciudad que no sabíamos», comentó una de las participantes al llegar a la última parada del recorrido: la antigua Aduana de Behobia.

Esta actividad, que comenzó el pasado 1 de julio, se realizará todos los jueves en los que se forme grupo hasta finales de agosto. «Es importante que traigan calzado cómodo, son dos horas y media andando», recomienda Narbarte.

«Tampoco es un recorrido recomendable para gente con problemas de movilidad», señala el guía refiriendose a las cuestas y pendientes del tour. Narbarte, licenciado en arqueología, además de realizar estas visitas, trabaja en las excavaciones que buscan la Mano de Irulegi. «Nos turnamos otra profesional y yo para hacer esta actividad», confirmó el guía. Toda la información sobre la actividad está disponible en la web del Ayuntamiento.