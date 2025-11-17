Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Veintiún asociaciones piden a Emakunde y Ararteko un pronunciamiento sobre el Plan de Igualdad

Las entidades expresan su preocupación «por la posible violación del derecho a la igualdad» por parte del Gobierno local en la tramitación del documento

Joana Ochoteco

Irun

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

Veintiún asociaciones han remitido a Emakunde y Ararteko un escrito en el que solicitan un pronunciamento ante «la posible vulneración del principio de igualdad ... de trato y no discriminación» en la tramitación del V Plan de Igualdad del Ayuntamiento. Las entidades han transmitido la petición a la Defensoría de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y han expresado su «preocupación por la posible violación del derecho a la igualdad por parte del Gobierno municipal en el proceso de tramitación del V Plan de Igualdad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Veintiún asociaciones piden a Emakunde y Ararteko un pronunciamiento sobre el Plan de Igualdad