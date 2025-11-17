Veintiún asociaciones piden a Emakunde y Ararteko un pronunciamiento sobre el Plan de Igualdad

Veintiún asociaciones han remitido a Emakunde y Ararteko un escrito en el que solicitan un pronunciamento ante «la posible vulneración del principio de igualdad ... de trato y no discriminación» en la tramitación del V Plan de Igualdad del Ayuntamiento. Las entidades han transmitido la petición a la Defensoría de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y han expresado su «preocupación por la posible violación del derecho a la igualdad por parte del Gobierno municipal en el proceso de tramitación del V Plan de Igualdad».

Consideran que el documento que se elevará a Pleno el viernes de la semana que viene «vulnera el derecho a ser tratadas de forma igualitaria por parte de la Administración municipal —especialmente en el ámbito de las fiestas y tras actividades públicas—», y entienden que «la alcaldesa tiene la obligación legal y ética de adoptar medidas que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación en todos los servicios y planes municipales, incluido dicho Plan».

Las entidades exigen que «el Plan de Igualdad incorpore todas y cada una de las recomendaciones sustanciales formuladas tanto por Emakunde como por los servicios técnicos municipales de igualdad».

Según explican en su escrito, «en la Comisión de Igualdad celebrada el 11 de noviembre de 2025 se planteó suprimir del documento resultante del proceso participativo ciudadano, así como del informe preceptivo de Emakunde y del informe técnico municipal final —este último, recientemente desaparecido—, toda referencia a dichas recomendaciones». Estas últimas hacen referencia, entre otros puntos, al Alarde.

«Alteración sustancial del Plan»

Las entidades firmantes apuntan a que «este acto de supresión y alteración sustancial del Plan se habría producido en una denominada Junta de Portavoces celebrada el 22 de diciembre de 2022, reunión de carácter estrictamente político, a la que asistieron los portavoces municipales, la entonces delegada de Igualdad, otra representante y el anterior alcalde». El pasado 6 de noviembre «se habría validado esta decisión en una nueva Junta de Portavoces sin acta formal, con la intención de elevar el documento al Pleno municipal tras informar a la Comisión de Igualdad». Las asociaciones consideran que «ese procedimiento carece de validez administrativa y podría constituir un fraude político».

Las asociaciones firmantes piden a la Defensoría de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Emakunde «que se pronuncie sobre los hechos expuestos y determine si constituyen una vulneración del principio de igualdad y no discriminación por razón de género» y «que se activen las herramientas institucionales y jurídicas pertinentes». Asimismo, insta al Ayuntamiento «a restablecer la integridad del V Plan de Igualdad, incluyendo todas las recomendaciones técnicas y de Emakunde eliminadas en el proceso descrito».