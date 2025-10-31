Be Veggie prepara su séptima edición

E. PRIETO IRUN. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Queda algo más de un mes para la celebración de la séptima edición de la feria Be Veggie pero los organizadores, coincidiendo con el Día Mundial del Veganismo que se celebra hoy, ya han desvelado parte del programa. La cita, que se desarrollará del 6 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Ficoba con entrada gratuita, cuenta ya con una lista amplia de empresas expositoras confirmadas y un programa que contará con «propuestas innovadoras y comprometidas dedicadas a aquellas personas que buscan un estilo de vida más consciente, ético y saludable».

Desde la organización apuntan que el evento quiere ser «una experiencia transformadora, un espacio abierto, accesible y diverso donde convergen alimentación, activismo, sostenibilidad y comunidad». Todo ello «en un entorno festivo y acogedor».

Desde la primera edición celebrada en diciembre de 2019 la feria ha ido dando pasos adelante hasta convertirse en una propuesta consolidada con un público fiel. Como cada edición, el evento vegano referente en Euskadi contará con una amplia zona expositiva que apuesta por una alimentación saludable, sabrosa y 100% vegetal, además de showcookings como el que ofrecerá Aida Lídice, que enseñará a preparar recetas navideñas aptas para todos los paladares y demostrará que comer sin crueldad también puede ser maravilloso.

Be Veggie 2025 reunirá a diferentes personalidades que inspiran con su ejemplo y compromiso entre las que se encuentran Miriam Jiménez Lastra, que abordará el cruce entre veganismo, feminismo y ecologismo, o la mesa a dos voces con Rocío Cano y Mery Ocaña, que desmontarán el especismo en la educación desde dentro del aula y del hogar. Pablo de la Chica ofrecerá una charla sobre experimentación animal y la periodista Lucía Arana presentará su documental 'Infiltrada en el búnker'.

Una oferta amplia

La feria será también un espacio de aprendizaje colectivo con figuras expertas como Andrea Arrizabalaga, Cristina Rodrigo y Laura Peinado y contará con música en directo que aportarán la Silent Disco de San Sebastián, Om Lila o Eromena. Además, la artista donostiarra Ane Arzelus realizará un mural en vivo inspirado en Be Veggie.

La amplia oferta se completa con la participación de Ihabe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco que promueve experiencias únicas en lugares emblemáticos de nuestro territorio, o Ekoetxea Txingudi, que llevará al recinto ferial el Escape Box Terminus, un juego de escape que tiene como telón de fondo la emergencia climática.