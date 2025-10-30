Be Veggie calienta motores para su séptima edición Los organizadores han presentado este jueves parte del programa de la feria vegana que se celebrará en Ficoba del 6 al 8 de diciembre

E. Prieto Irun Jueves, 30 de octubre 2025, 13:43

Aprovechando la celebración el próximo sábado del Día Mundial del Veganismo, el festival vegano Be Veggie ha adelantado este jueves parte del programa de la séptima edición que se celebrará del 6 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Ficoba. Este año, aseguran desde la organización, «queremos dar un paso más allá, transformando los hábitos cotidianos y comprendiendo que cada decisión cuenta».

Como cada edición, el evento vegano referente en Euskadi contará con una amplia zona expositiva que apuesta por una alimentación saludable, sabrosa y 100% vegetal, además de showcookings como el que ofrecerá Aida Lídice, que enseñará a preparar recetas navideñas aptas para todos los paladares y demostrará que comer sin crueldad también puede ser maravilloso.

Be Veggie 2025 reunirá a diferentes personalidades que inspiran con su ejemplo y compromiso entre las que se encuentran Miriam Jiménez Lastra, que abordará el cruce entre veganismo, feminismo y ecologismo, o la mesa a dos voces con Rocío Cano y Mery Ocaña, que desmontarán el especismo en la educación desde dentro del aula y del hogar. Pablo de la Chica ofrecerá una charla sobre experimentación animal y la periodista Lucía Arana presentará su documental 'Infiltrada en el búnker'.

La feria será también un espacio de aprendizaje colectivo con figuras expertas como Andrea Arrizabalaga, Cristina Rodrigo y Laura Peinado y contará con música en directo que aportarán la Silent Disco de San Sebastián, Om Lila o Eromena. Además, la artista donostiarra Ane Arzelus aportará su visión única realizando un mural en vivo.

La amplia oferta se completa con la participación de Ihabe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco que promueve experiencias únicas en lugares emblemáticos de nuestro territorio, o Ekoetxea Txingudi, que llevará al recinto ferial el Escape Box Terminus, un juego de escape que tiene como telón de fondo la emergencia climática.