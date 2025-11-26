Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Ignacio Asensio, Cristina Laborda, Azahara Domínguez y Maialen Gaztañaga.

Be Veggie articula su propuesta en torno a «comer, actuar y aprender»

El festival vegano celebra su séptima edición del 6 al 8 de diciembre en Ficoba

Joana Ochoteco

Irun

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:53

Comenta

El festival vegano de Euskadi regresa a Ficoba del 6 al 8 de diciembre con una propuesta articulada en torno a tres ejes: «comer, actuar ... y aprender». Be Veggie ha presentado este miércoles los detalles de su séptima edición, en la que participan sesenta expositores y que propone cerca de medio centenar de actividades a sus visitantes. Veganos o no, este es un evento «abierto e inclusivo, y todo el mundo es bienvenido», ha subrayado la directora de Be Veggie, Maialen Gaztañaga.

