Be Veggie articula su propuesta en torno a «comer, actuar y aprender»

El festival vegano de Euskadi regresa a Ficoba del 6 al 8 de diciembre con una propuesta articulada en torno a tres ejes: «comer, actuar ... y aprender». Be Veggie ha presentado este miércoles los detalles de su séptima edición, en la que participan sesenta expositores y que propone cerca de medio centenar de actividades a sus visitantes. Veganos o no, este es un evento «abierto e inclusivo, y todo el mundo es bienvenido», ha subrayado la directora de Be Veggie, Maialen Gaztañaga.

Acompañada por la alcaldesa, Cristina Laborda, y por los diputados de Sostenibilidad y de Movilidad y Turismo, José Ignacio Asensio y Azahara Rodríguez, Gaztañaga ha concretado que Be Veggie recibirá a expositores de todo el Estado y de Iparralde, con «una oferta diversa» en la que, aunque abarcará más sectores, la gastronomía tendrá un peso importante: talleres y showcookings demostrarán que una alimentación vegetal no implica «renunciar, sino descubrir». El espacio Sukaldean del festival recibirá a chefs y divulgadores como Aida Lídice, Miriam Ortiz o Itziar Bandrés que, entre otras propuestas, compartirán menús navideños cien por cien vegetales. La nutricionista Maddi Etxeberria, por su parte, mostrará cómo convertir las verduras en un plato atractivo. Los expositores de alimentación, por su parte, llevarán a Ficoba propuestas diferentes y deliciosas, como queso y foie veganos.

Más allá de lo culinario, Be Veggie será también un espacio en el que aprender y actuar por el cambio: el programa incluye charlas que «invitan a la reflexión y el cambio», de la mano de protagonistas como el escritor y periodista Javier Morales, que presentará su libro 'La hamburguesa que devoró el mundo' o Cristina Rodrigo, autora de 'Mi revolución vegana', que reflexionará sobre cómo construir un veganismo más cercano. Mesas redondas sobre el especismo, los santuarios de animales o la experimentación animal son otras de las propuestas.

Be Veggie invita también a aprender a través de talleres como los que propone el clúster GK Green Fashion, y que incluyen sesiones sobre biocerámica sostenible o cosmética natural y limpieza del hogar. En el apartado más lúdico del festival destacan propuestas musicales como las de Silent Disco San Sebastián, Om Lila, Eromena o Misseo Future. Sin olvidar los más pequeños, la cita también contará con espacios dirigidos a impulsar la creatividad infantil. En el programa destaca también la grabación en directo del podcast 'Malditos veganos', el domingo 7 de diciembre a las 11.00.

«De las palabras a los hechos»

Los representantes institucionales han manifestado su apoyo a Be Veggie, «un espacio inspirador», ha definido Azahara Domínguez, que contribuye a «generar conciencia medioambiental». La diputada ha destacado que «nuestro músculo para acoger este tipo de citas es cada vez más fuerte», dentro de la estrategia que aspira a situar a Gipuzkoa como «un destino de congresos y ferias». José Ignacio Asensio, por su parte, ha subrayado que «venir a Ficoba es venir al ferial de Gipuzkoa» y, sobre Be Veggie, ha destacado que «hablamos de nuestra calidad de vida». El diputado ha animado a «pasar de las palabras a los hechos para generar un cambio», y ha concretado que las actividades que llegarán desde el departamento foral que lidera se centran en la moda sostenible.

Cristina Laborda se ha referido a Be Veggie como «una de las ferias más especiales» de Ficoba que invita a «mirar al futuro de una manera distinta. Con Bioterra», la cita más veterana del ferial, «se vio que había que dar un paso más, y ese paso es Be Veggie». La alcaldesa también ha incidido en el mensaje de sostenibilidad que traslada el evento a las puertas de la Navidad.

Be Veggie abrirá sus puertas del 6 al 8 de diciembre, las dos primeras jornadas en horario de 11.00 a 20.00 y la última, de 11.00 a 16.00. La entrada al festival es gratuita. Los organizadores han animado a los visitantes a acudir en transporte público (la parada de Euskotren se encuentra a apenas 50 metros del ferial), si bien quienes opten por el vehículo particular podrán hacer uso gratuito del parking de Ficoba.