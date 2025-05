Los vecinos de Virgen Milagrosa estallan porque «esto no se puede aguantar más»

I. M. IRUN. Jueves, 29 de mayo 2025, 19:59 Comenta Compartir

Vecinos de la calle Milagrosa aprovecharon la sesión de la alcaldesa en los barrios para advertir a la primera edil de lo que está ocurriendo. «Esto era una zona tranquila, incluso con el comedor social. Desde que pusieron el centro nocturno, hace 7 años, no ha habido más que problemas. Los sábados nos da miedo que nuestros hijos e hijas lleguen solos al portal. Subimos a San Juan a las cinco, a las tres de la mañana, a la hora que sea para entrar con ellos en casa». Contaba un vecino muy cercano.

Las razones que fundamentan sus temores las han recogido en un vídeo que tratan de socializar «para que la gente vea de qué hablamos. Porque es muy fácil decir, como nos dicen en el Ayuntamiento, que este centro hace una gran labor social. Pero hay que vivir aquí. Todos los días. Porque aquí, Ertzaintza, Policía Local o ambas, vienen casi todos los días», cuenta una vecina. «Les ves pegándose con una violencia enorme, que ya es algo que da miedo. Pero es que enciman intimidan a la gente, les gritan, les amenazan. Intentan robar a cualquiera y aquí hay una residencia de mayores y un colegio». Recuerda que tardaron «pocos meses en poner una vaya para separar Zubia de la residencia porque las familias que venían a visitar sus mayores no se atrevían a pasar».

«Bajas a las 6 de la mañana y te encuentras a uno durmiendo en el portal, le dices que se vaya, que deje de fumar... No te hace ni caso». «Las chicas se tienen que cambiar de acera porque si pasan por delante...» «Se meten rayas en la calle. Les he visto hacerlo delante del colegio y luego acabar a golpes allí mismo». Las peleas, «muy frecuentes», a veces tienen un impacto directo en el vecindario, «porque se empujan contra los coches aparcados y a veces, de la frustración, luego les pegan patadas». «Lo peor», asegura un cuarto vecino, «es que hay uno liándola fuera y desde dentro le están diciendo que así no va a entrar, que se tiene que ir, tranquilizarse y luego ya le dejan entrar. No hay derecho».

«Dañan los coches aparcados, se meten rayas en plena calle, se pelean, gritan, intimidan a los vecinos, intentar robar...»«Lo peor es que al que está liando una enorme los dentro le dicen 'vete y cuando te hayas calmado entras'. No hay derecho»«Vivíamos tranquilos y ahora a las 5 de la mañana subimos a San Juan para que nuestros hijos no vengan solos aquí»

El vecindario está al límite: «No aguantamos más». Pide «soluciones ya» y que el Ayuntamiento asuma que se equivocó. «Éste no era el sitio para un centro como Zubia. Enseguida te tachan de racista porque el 80% de la gente que viene es de fuera. Pero no es racismo. La cuestión no es de dónde vienen sino lo que hacen». Recordaban que aquí detuvieron «al que disparó a unos municipales en Hondarribia, a gente con cuchillos. Esos que se están pegando en el paseo de Colón a plena luz, esos, luego vienen aquí».