Los vecinos de la calle Ermita denuncian problemas de tráfico y seguridad

Los vecinos de la calle Ermita han dicho basta. En realidad, llevan tiempo diciéndolo, pero en esta ocasión han decidido dar un paso más para ... intentar solventar los «problemas de tráfico y seguridad. Es insostenible», resumió ayer Koldo Susperregi, presidente de la Asociación de Vecinos Alde Zaharra- San Juan, que remarcó «la necesidad de encontrar una solución lo antes posible» e instó al consistorio a que «muestre una mayor voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones».

En representación de los vecinos, Koldo Iñarra manifestó que «nos hemos visto obligados a acudir a los medios de comunicación. La errática y negligente actuación del Ayuntamiento en la gestión del tráfico», continuó explicando, «nos ha llevado a realizar numerosas alegaciones, a informar a los grupos políticos de la oposición y a presentar denuncias ante el Ararteko y el Ayuntamiento de Irun».

En la comparecencia celebrada ayer los vecinos hicieron alusión a la ordenanza en la que se reconoce «la peatonalización de la calle y las restricciones al tráfico de tránsito desde el año 2009. La inacción y la desatención en la puesta en marcha de las directrices durante 16 años ha sido total y ha derivado en un aumento desproporcionado del tráfico».

Reuniones con el consistorio

Koldo Iñarra desveló los encuentros que en las últimas semanas han mantenido con la alcaldesa y el área responsable sin que se hayan producido avances. «No hemos visto voluntad real para encontrar una solución», indicó al respecto. «Por eso nos hemos visto obligados a acudir a otras instituciones como el Ararteko, donde hemos presentado ya dos denuncias».

Koldo Iñarra concluyó su intervención señalando que «los vecinos de la calle Ermita no hemos pedido una calle peatonal. Es decisión del Ayuntamiento que así sea, pero que lo haga con criterios de transparencia y concertación social y sin manipulaciones, amenazas, mentiras y opacidad. Y, por supuesto, sin priorizar los criterios de comodidad vial ante los de la seguridad de las personas».

«Mucho tránsito»

Vecinos de la calle Ermita, presentes en la rueda de prensa, tomaron la palabra para denunciar algunas de las situaciones concretas que viven en el día a día. «Tenemos mucho tránsito», coincidían en señalar visiblemente enfadados, apuntando entre los motivos que «hay personas que viven arriba a las que, por algún motivo, les viene mejor entrar y salir por aquí que ir por Olaberria, Ibarla o Borda Txiki. Sería importante establecer una directriz clara de quién pueden pasar por aquí».

Un padre de familia, con niños de 7 y 9 años, explicó que «ellos ya saben que no pueden salir a la calle porque los coches bajan con mucha velocidad». Furgonetas, caravanas «que se quedan atascadas» o coches que «coinciden subiendo y bajando, y tienen que hacer maniobras para poder pasar», se han convertido en estampas habituales en la calle Ermita. «No es normal que una persona mayor tenga que meterse en la hierba para que puedan pasar dos vehículos», lamentaron.

Los vecinos denunciaron también multas por haber estacionado cuando solo «se hace por necesidad». Uno mencionó su caso particular, afirmó haber sido sancionado «mientras descargaba a una persona con discapacidad. Vivimos aquí y tenemos derecho a parar un vehículo en la calle 10 minutos si lo necesitamos».