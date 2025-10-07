Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Vecinos y vecinas residentes en la calle Ermita denunciaron ayer frente al museo los problemas que vienen padeciendo desde hace años.

Irun

Los vecinos de la calle Ermita denuncian problemas de tráfico y seguridad

Ante «la falta de voluntad real del Ayuntamiento para encontrar una solución», han presentado dos denuncias al Ararteko

E. Prieto

Irun

Martes, 7 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Los vecinos de la calle Ermita han dicho basta. En realidad, llevan tiempo diciéndolo, pero en esta ocasión han decidido dar un paso más para ... intentar solventar los «problemas de tráfico y seguridad. Es insostenible», resumió ayer Koldo Susperregi, presidente de la Asociación de Vecinos Alde Zaharra- San Juan, que remarcó «la necesidad de encontrar una solución lo antes posible» e instó al consistorio a que «muestre una mayor voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  3. 3 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín
  10. 10 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los vecinos de la calle Ermita denuncian problemas de tráfico y seguridad

Los vecinos de la calle Ermita denuncian problemas de tráfico y seguridad