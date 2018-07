Jon Vázquez ha enviado una carta de despedida

Uno de los que no estará hoy en Artaleku para iniciar la pretemporada y al que se echará en falta es Jon Vázquez. La semana pasada se supo que no iba a seguir en el balonmano a nivel profesional y que dejaba el Bidasoa para recalar en el Tolosa, de Primera Nacional.

El propio Vázquez ha hecho pública una carta de despedida que empieza así: «Como habéis podido conocer a través del club y de los medios de comunicación, he determinado dejar de ser jugador del Club Deportivo Bidasoa. No ha sido una decisión fácil, porque el balonmano ha ocupado buena parte de mi vida en los últimos años».

Explica Vázquez que «la terminación de mis estudios y la incorporación al mundo laboral, que ahora son objetivos prioritarios, hacen imposible compaginar todas las facetas».

Igualmente, el exbidasotarra subraya que «han sido cuatro años increíbles que han supuesto una experiencia inolvidable y que recordaré con cariño. Ha sido un privilegio competir en Artaleku, jugar los sábados sintiendo el cariño y el calor de la afición».

En este tiempo, Vázquez ha «vivido momentos buenos y otros que no lo han sido tanto. Las lesiones no me ayudaron en los últimos tiempos. Pese a todo, me voy con la alegría de haber compartido esta experiencia con muchas personas que me han ayudado a crecer como persona y deportista. Muchas gracias a todos y mucha suerte en el futuro».