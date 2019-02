«Vamos a León con muchas ganas de conseguir algo positivo» Cuétara y Burguete durante un partido en Artaleku. / F. DE LA HERA Jacobo Cuétara no esconde que «somos aspirantes a Europa» y apunta que «afrontamos un partido complejo» El Bidasoa-Irun visita esta tarde al Ademar en el Palacio (19.00, GOL) BORJA OLAZABAL Viernes, 15 febrero 2019, 00:20

Tres partidos en el horizonte para determinar el futuro más cercano del Bidasoa-Irun. Ademar, esta misma tarde en el Palacio de los Deportes de León (19.00, GOL), Barça en Artaleku y Granollers en el Palau D'Esports. La lógica dice que va a ser muy complicado puntuar porque hacerlo fuera de casa contra rivales de esta entidad requiere ofrecer el máximo nivel y porque el duelo contra los blaugrana siempre es imposible, pero esta situación no preocupa. Pase lo que pase, el Bidasoa va a superar su tramo más complicado del calendario metido en la lucha por Europa. Y si, además, logra alguna victoria, será una de los favoritos en esa contienda.

Teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa el conjunto irundarra, Jacobo Cuétara, que compareció ayer en la sala de prensa de Artaleku, comentó que «hemos ido dando pasos y ya no vale lo de 'si ellos juegan bien nos ganan seguro'. Hay que ver quién juega mejor y nosotros vamos a León con muchas ganas de conseguir algo positivo. Va a ser una prueba muy complicada, pero estamos con confianza y sí puede ser que este partido nos llegue en un buen momento».

Un triunfo en León supondría un paso enorme en las aspiraciones bidasotarras hacia Europa y el entrenador ya no se esconde a la hora de hablar de estos objetivos. «Vamos segundos, o terceros pero con un partido menos, y todo el mundo nos ve como candidatos. Sería ilógico que no lo viéramos nosotros. Llevamos arriba toda la temporada, hemos sido finalistas de la Copa Asobal... Vamos a ver en qué nivel de puntos están los equipos que luchan con nosotros porque todos estamos poniendo una marcha más y esa lucha por los puestos europeos va a estar muy igualada. Nadie se está dejando puntos que no sean de enfrentamientos directos. Lo que es seguro es que estamos ante una oportunidad histórica para el club».

Y toda esta situación llega en el momento en el que el Bidasoa va a tener que medirse a tres de los cuatro mejores equipos del campeonato. «Nos vamos a enfrentar a equipos de competición Europea que van a un ritmo muy alto, cuentan con muchos jugadores y pueden rotar y mantener ese nivel durante todo el partido. Pero nosotros también estamos entrenados para eso y no nos asusta».

«Dar nuestro nivel»

Jugar en una cancha como la del Palacio y ante un rival como el Ademar de León siempre supone un reto mayúsculo. Es el primero de los grandes retos de esta segunda vuelta y el Bidasoa-Irun debe tener todos los focos en esa dirección.

Del partido que espera, Cuétara explicó que «estamos viviendo muchas sensaciones en poco tiempo, cada partido parece un mundo, una final, una batalla distinta. Nosotros afrontamos el duelo contra el Ademar con el convencimiento de que vamos a poder dar nuestro nivel y sabemos que esa estabilidad nos está aportando muchos puntos y nos está dando confianza. Conocemos el escenario, el rival y lo complejo que es todo, pero sabemos que si damos nuestro nivel vamos a ser competitivos».

Del rival contó que «tiene menos margen que nosotros. Ellos están comentando que están ante una final, pero nosotros sí tenemos margen de error. Esa presión les puede jugar a favor o en contra. A nivel de equipo diré que es eléctrico. Un Ademar con las señas de identidad históricas del club. Con muchísimo contraataque. Independientemente de cómo vaya el partido, te meten un parcial y se ponen por delante. Es un gran escenario y gran afición».