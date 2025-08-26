Los usuarios valoran con un 4,78 sobre 5 las colonias Irisarri y el programa Abenturaero

Tanto las actividades en Irisarriland (en la imagen) como las de Abenturaero han recibido el respaldo de los jóvenes participantes.

Bárbara Hossein Irun Martes, 26 de agosto 2025, 20:17

El Ayuntamiento remitió, una vez terminado el periodo de colonias estivales, una encuesta a los usuarios que en este 2025 han participado en alguna de las dos modalidades propuestas desde el municipio. En este caso, la valoración de los participantes ha sido sobresaliente en ambos programas, Irrisarri Land (colonias cerradas) y Abenturaero (abiertas). El Consistorio, a través del área de Juventud, creó una encuesta con preguntas cualitativas y cuantitativas que han respondido 144 personas de entre los 380 niños y niñas que asistieron a uno u otro programa.

Con una puntuación media de 4,78 sobre 5, el Ayuntamiento considera que el resultado ha sido «sobresaliente», tal y como expresó la delegada de Educación y Juventud, Sandra Caballero. «Año a año mejora la percepción de las familias irundarras sobre todas las actividades puestas en marcha para el periodo estival» atendiendo a los datos recogidos en esa encuesta.

Casi todos los años las plazas en los programas municipales de colonias ven llenarse las plazas en «tiempo récord». Así, 300 niños y niñas de entre 8 y 16 años han podido disfrutar de la experiencia de aventuras de Irrisarri Land, seis días con pernocta. Por otro lado, con un aforo más reducido para el programa de Abenturaero, 80 txikis irundarras de entre 8 y 11 años han podido hacer deporte y vivir experiencias en los campamentos de día ofrecidos por el consistorio. Entre las actividades realizadas este verano se encuentran surf, escalada y acampada. Se trata de dos experiencias donde se trabaja y fomenta el desarrollo y autonomía personal de los asistentes.

Asimismo, el nuevo sistema de tasas según renta familiar ha posibilitado reducciones sobre la tarifa total para algunas de las familias solicitantes de plaza, con descuentos del 75%, el 35% o el 5% según los casos.

63 personas se vieron beneficiadas de las tasas basadas en la renta per cápita de los solicitantes entre el total de las 235 solicitudes tramitadas. En detalle, fueron 53 para la actividad de Irrisarri Land y 10 para la de Abenturaero. Para la reducción de la tarifa, es necesario tramitar una solicitud que autorice al Ayuntamiento la consulta de los datos fiscales disponibles, ya que, en caso contrario, se aplica automáticamente el tramo correspondiente a la tarifa completa.

Por ello, el Consistorio anima a la ciudadanía que quiera saber el tramo que le corresponde a que tramite el permiso para el verano próximo. En relación a los buenos resultados de las encuestas, Caballero comentó que seguirán trabajando desde esa línea de trabajo para que «en un futuro sigamos recibiendo un feedback tan bueno», Agradeció a los colaboradores como Irrisarri Land, la labor realizada este verano facilitando espacio para los niños y niñas donde compartir, opinar y construir una convivencia y una experiencia «inolvidable». «También agradecerles el trabajo a sus monitores por haber hecho un agosto mucho más divertido para los niños».