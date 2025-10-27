El 97% de los usuarios del SAC resuelve su demanda con una única visita El formato más utilizado es el presencial, con una media de 5.000 personas al mes y un total de 8.000 gestiones mensuales

El Ayuntamiento dio a conocer ayer los resultados de la encuesta que realiza anualmente para conocer el grado de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios que ofrece el SAC. El estudio se ha llevado a cabo durante diez días gracias a 450 personas, 200 de ellas de manera presencial en la oficina, otras 200 por teléfono y las 50 restantes en los terminales de autoservicio. «Nos aporta un feedback importante y nos alienta a continuar en el camino de la mejora continua», explicó ayer el delegado de Gobierno Abierto y Atención Ciudadana, Jon Ugarte. Sobre una nota máxima de 5, los encuestados otorgan una media de 4,83 a la atención presencial en la oficina, 4,60 al canal telefónico y 4,88 a los terminales de autoservicio.

El formato más utilizado es el presencial con una media de 5.000 personas al mes y 8.000 gestiones mensuales, destacando aspectos como la «atención, el trato, la amabilidad, la rapidez o la efectividad». Sobre esta última cuestión, Ugarte destacó que «el 97% de las personas que acuden al SAC resuelven su demanda en una única visita».

gestiones mensuales se realizan en los terminales de autoservicio distribuidos en la ciudad Dos se encuentran en el SAC y el resto en Kutxabank Anaka, Kutxabank Ventas, Palmera Montero, A VV Alhóndiga Belaskoenea y el espacio social de mayores de San Miguel.

El canal telefónico recibe un promedio de 7.000 llamadas mensuales, el equivalente a 330 diarias. Entre los aspectos más valorados por la ciudadanía se encuentran «el tiempo y horario de atención, el grado y conocimiento del personal, la resolución de la demanda y la amabilidad y trato del personal». Los servicios prestados mejor considerados son los que tienen que ver con objetos perdidos (4,90), cita previa (4,79) y la información general del Ayuntamiento y la ciudad (4,66).

Aspectos a mejorar

El último de los canales, el de los terminales de autoservicio, recibe una media de 5.000 gestiones mensuales. Jon Ugarte calificó de «muy positiva» la valoración aunque matizó que «hemos detectado un retroceso respecto al año pasado, en el que la valoración de los ciudadanos era de 4,96 y en el actual es de 4,88». El delegado justificó ese pequeño descenso por el desconocimiento en la ubicación de los terminales.

El trámite más realizado es la obtención de volantes de padrón, seguido de obtención de recibos y realización de pagos.

En cuanto a las sugerencias de mejora, la responsable del SAC, Izaskun Larrarte, apuntó que «estamos trabajando en ellas». En esa lista se encuentran la petición de mostrar la relación de objetos perdidos en la web o la de utilizar más recursos. Sobre esta cuestión, la encargada del Servicio de Atención a la Ciudadanía explicó que «el actual ha sido el primer año con este horario. Estamos satisfechos pero vamos a hacer una revisión interna de los turnos de trabajo para poder reforzar aquellos tramos horarios en los que la ciudadanía pide más atención».

En lo que respecta al desconocimiento de la ubicación de los terminales, Larrarte avanzó que «no descartamos hacer alguna campaña para darlos a conocer».