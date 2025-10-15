El Urgara Txingudi femenino ganó al Eibar tras empezar perdiendo 0-5

I. A. IRUN. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El Urgara Txingudi se estrenó en la Liga Vasca femenina con una victoria por 13-11 ante el Eibar, en un partido que empezó muy cuesta arriba.

Los nervios del estreno de la temporada pesaron en el Urgara, que se rezagó 0-5 en el marcador. Sin embargo, en pocos minutos consiguió enderezar el rumbo, cerrando el primer cuarto con 4-6. En el tercer minuto del segundo periodo se produjo el primer empate, 7-7, y con 8-8 se llegó al descanso.

Al inicio del tercer tiempo, siguiendo las indicaciones de Borja Furió, las irundarras hicieron muy buen trabajo de defensa y consiguieron por primera vez ponerse delante del marcador, 9-8, sintiendo por primera vez que dominaban el partido. No fue fácil deshacerse del Eibar, pero ayudaron unas cuantas paradas de la portera Aize Velado para colocar el 11-8 en el marcador.

A pesar del cansancio, en el último cuarto las de Azken Portu controlaron el encuentro y se fueron hacia la victoria, 13-11, con Paula Aragón (tres) como máxima anotadora.

El Urgara Txingudi femenino volverá a jugar en Azken Portu este fin de semana. Será el sábado a las 15.00 contra el Logroño, mientras que el equipo masculino recibirá en el mismo lugar al Larraina, el viernes a las 21.45.