Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Urgara Txingudi femenino ganó al Eibar tras empezar perdiendo 0-5

I. A.

IRUN.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50

Comenta

El Urgara Txingudi se estrenó en la Liga Vasca femenina con una victoria por 13-11 ante el Eibar, en un partido que empezó muy cuesta arriba.

Los nervios del estreno de la temporada pesaron en el Urgara, que se rezagó 0-5 en el marcador. Sin embargo, en pocos minutos consiguió enderezar el rumbo, cerrando el primer cuarto con 4-6. En el tercer minuto del segundo periodo se produjo el primer empate, 7-7, y con 8-8 se llegó al descanso.

Al inicio del tercer tiempo, siguiendo las indicaciones de Borja Furió, las irundarras hicieron muy buen trabajo de defensa y consiguieron por primera vez ponerse delante del marcador, 9-8, sintiendo por primera vez que dominaban el partido. No fue fácil deshacerse del Eibar, pero ayudaron unas cuantas paradas de la portera Aize Velado para colocar el 11-8 en el marcador.

A pesar del cansancio, en el último cuarto las de Azken Portu controlaron el encuentro y se fueron hacia la victoria, 13-11, con Paula Aragón (tres) como máxima anotadora.

El Urgara Txingudi femenino volverá a jugar en Azken Portu este fin de semana. Será el sábado a las 15.00 contra el Logroño, mientras que el equipo masculino recibirá en el mismo lugar al Larraina, el viernes a las 21.45.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Urgara Txingudi femenino ganó al Eibar tras empezar perdiendo 0-5