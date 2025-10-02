La Universidad de Reno publica en inglés 'La mano de Irulegi' de Atxukarro, Zubialde y Egurza

El sello editorial Center for Basque Studies Press de la Universidad de Reno (Nevada, Estados Unidos) publicó el mes pasado el cuento 'The hand of ... Irulegi' versión bilingüe en inglés y euskera de La Mano de Irulegi, libro infantil de las de las autoras irundarras Bakarne Atxukarro e Izaskun Zubialde junto a Asun Egurza.

El original, en euskera y castellano, vio la luz en 2022. Cuenta la experiencia de Olbap, un niño de ocho años; «una historia de ficción contextualizada en los datos históricos que envolvieron el hallazgo de 2021 de una mano de bronce en el yacimiento del poblado Irulegi (Valle de Aranguren) del siglo I a. C.», recuerdan las autoras. «En ella apareció el primer texto escrito en un idioma que pudo ser protovascónico y donde destaca la palabra 'Zorioneku' (afortunado, dichoso)».

El original ha sido traducido al inglés por seis alumnos y alumnas (Maximo Bardner, Kristina Franzoia, Xabier Irujo, Giselle Rodríguez, William Sangster y Ashleigh Welch) del programa USAC Donostia-San Sebastián (University Studies Abroad Consortium), bajo la supervisión de Natalia Errazkin y Miriam Díaz.

'The hand of Irulegi' se distribuirá a través de «librerías independientes, librerías online y por Amazon» y la propia universidad lo difundirá en escuelas, bibliotecas y en su propia web. No es la primera colaboración de las autoras con este centro superior de Reno que ya en 2018 realizó con ellas un proyecto similar con la publicación de 'Stories of Basque Mythology for children'