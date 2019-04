Este es el único camino Sola y Estrada se abrazan tras uno de los goles conseguidos por el Real Unión ante el Langreo. / F. DE LA HERA El Real Unión corta su mala racha con una goleada ante el Langreo en el Stadium Gal por 4-0 y abandona el puesto de descenso directo | O. T. IRUN. Martes, 16 abril 2019, 00:16

El fútbol y los estados de ánimo cambian de un día para otro. Un buen resultado y lo que parecía negro, se convierte en blanco. El Real Unión está atravesando uno de sus peores momentos. Está metido de lleno en la pelea por eludir el descenso y no lo va a tener fácil. Pero el sábado en el Stadium Gal consiguió una victoria que le permite volver a creer.

Los irundarras sabían que se jugaban el todo por el todo. Que no podían fallar. Que no podían dejar pasar más tiempo para volver a la senda del triunfo y sumar unos puntos que les permitieran tomar algo de aire. Y en ese partido en el que no valía otra cosa que no fuera una victoria. No solo la consiguieron, sino que la lograron con rotundidad, imponiéndose por 4-0 al Langreo.

El resultado suma tres puntos al casillero unionista, los mismos que un 1-0, pero el chute de moral para la plantilla es infinitamente superior al que se hubiera conseguido con una victoria raquítica. El Real Unión sacó todo lo que tenía dentro y superó a un Langreo que llegó al Stadium Gal soñando con agarrarse a la pelea por los play-off y luchando por los puestos que permiten jugar la Copa.

El 4-0 con el que terminó el partido dice muchas cosas, pero por encima de todo, dice que el Real Unión sigue vivo. Que va a afrontar las cinco jornadas que restan para que termine la competición pleno de moral y con la intención no solo de eludir el descenso directo, también de quitarse de encima esa posible promoción que da mucho miedo.

Cinco partidos más

Tras haberle ganado al Langreo, el equipo entrenado por Alberto Iturralde, que consiguió su primera victoria como técnico unionista, ha llegado a los 35 puntos. Lo más importante es que el equipo ha conseguido abandonar el puesto de descenso directo a Tercera, que vuelve a ser para un Gernika que consiguió sumar un valioso empate contra el Mirandés y se queda en 33 puntos.

Pero los unionistas no quieren mirar hacia abajo, quieren hacerlo hacia arriba, donde está el Izarra. Los navarros puntuaron en su visita al Amorebieta y están con los mismos puntos que el Real Unión, con 35, pero como tienen el golaveraje a favor, aparecen por delante en la clasificación.

Esta es la batalla que va a tener que librar el cuadro txuribeltz en las cinco jornadas que restan para que termine la competición liguera. Tres equipos, a los que se puede sumar el Arenas que tiene 38 puntos, para evitar dos puestos de peligro.

En la próxima jornada los de Irun visitarán al Sporting B (viernes a las 12.00 horas), que es décimo. Para cerrar la temporada, los irundarras se enfrentarán a Calahorra, Vitoria -los dos seguidos en Gal-, Athletic B y Tudelano, este último también en Irun.